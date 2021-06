Slováci pri premiére na MS v parahokeji skončili poslední, nevybojovali si miestenku na ZPH 2022 do Pekingu

Hrali medzi elitou

Veľká škola

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia v parahokeji už má za sebou premiérové účinkovanie medzi elitou na majstrovstvách sveta. Zverenci trénera Radoslava Bielečku na turnaji v Ostrave napokon obsadili posledné ôsme miesto a s najvyššou kategóriou svetového šampionátu sa lúčia.Slováci v základnej skupine podľahli Rusom 0:7 a Nórom 2:3, zdolali však Talianov 3:1. Na rovnakého súpera, teda Talianov, potom narazili aj v súboji o konečnú 7. priečku a podľahli im 0:4. S elitou sa okrem slovenského výberu lúči aj talianske družstvo."Takto sme sa určite nechceli rozlúčiť s A-skupinou. Pokiaľ však nebudeme brať do úvahy posledný zápas, môžeme byť s našim vystúpením spokojní. Bola to výborná skúsenosť zahrať si medzi elitou. Odohrali sme tu kvalitné zápasy a užili sme si to. Je nám ľúto, že sa teraz musíme vrátiť do béčka, ale verím, že sa čo najskôr vrátime. Už aj s ďalšími chalanmi, ktorých potrebujeme zapracovať, lebo dohrávať zápasy so siedmymi až ôsmimi hráčmi sa už na takejto úrovni nedá," povedal v stredu večer s troma gólmi najlepší strelec tímu SR Martin Joppa, cituje ho oficiálny web Slovenského paralympijského výboru (SPV) Slováci si v Ostrave nevybojovali miestenku na ZPH 2022 do čínskeho Pekingu. "Máme ešte jednu príležitosť v kvalifikácii o paralympiádu. Budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na november. Dovtedy je ešte dosť času, aby sme zamakali na odstránení nedostatkov, ktoré nám tieto majstrovstvá ukázali," poznamenal kapitán slovenského družstva Marián Ligda Podľa hlavného kouča Radoslava Bielečku odohrali jeho zverenci na turnaji štyri kvalitné a ťažké zápasy so súpermi, ktorí majú históriu aj kvalitu."Bola to pre nás veľká škola. My za tých pár rokov chceme strašne veľa stihnúť, ale jednoducho niektorá etapa sa nedá preskočiť. Dúfam, že nás to v budúcnosti posunie vpred a progres bude pokračovať. Potrebujeme zlepšiť veľa vecí - od korčuľovania cez herné činností jednotlivcov až po kombinácie. Máme teda na čom robiť a tento šampionát nám to jasne ukázal. To sú všetko pozitíva, ktoré nám účinkovanie v Ostrave prinieslo," doplnil.