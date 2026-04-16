Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Kriminálny úrad finančnej správy pomohol odhaliť veľkú nelegálnu výrobňu cigariet v Rakúsku
Rakúski colníci v spolupráci so slovenským Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) a poľskými partnermi odhalili v Dolnom ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Rakúski colníci v spolupráci so slovenským Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) a poľskými partnermi odhalili v Dolnom Rakúsku nelegálnu výrobňu cigariet, v ktorej bolo pre európsky čierny trh vyrobených 40 miliónov kusových cigariet, teda viac ako 200-tisíc kartónov. Ako ďalej informovala Finančná správa SR, medzinárodná akcia sa uskutočnila pod záštitou organizácie Europol.
„Zásah bol výsledkom niekoľkotýždňového vyšetrovania, do ktorého boli zapojení aj Kriminálny úrad finančnej správy a poľské colné orgány. Rakúski kolegovia v rámci tejto medzinárodnej spolupráce odhalili veľkú nelegálnu výrobňu cigariet v priemyselnej oblasti Dolného Rakúska, neďaleko hraníc s Burgenlandom. Akcia sa uskutočnila po týždňoch vyšetrovania. Europol poskytol metodickú a technickú podporu,“ uviedol hovorca slovenských colníkov Daniel Kováč.
V objekte sa podľa neho nachádzala kompletná výrobná linka na cigarety, ako aj provizórne ubytovanie pre nelegálnych pracovníkov. „Priestory boli odhlučnené, aby sa minimalizovalo riziko odhalenia. Výroba prebiehala vo veľkom rozsahu – pred zásahom bolo pripravených približne 40 000 kartónov cigariet,“ zdôraznil Kováč.
Daňový únik zo zaistených cigariet predstavuje podľa hovorcu približne 1,5 milióna eur. „Na mieste boli zadržané tri podozrivé osoby, z ktorých jedna bola vzatá do väzby. Vyšetrovanie organizovanej skupiny, ktorá nelegálnu výrobu riadila, naďalej pokračuje,“ dodal Kováč.
Zdroj: SITA.sk - Kriminálny úrad finančnej správy pomohol odhaliť veľkú nelegálnu výrobňu cigariet v Rakúsku © SITA Všetky práva vyhradené.
