 24hod.sk    Z domova

16. apríla 2026

Matovičovci podali pre zneužitie migrácie trestné oznámenie, Fico mohol dohodou s Orbánom spáchať sabotáž a vlastizradu – VIDEO


Pre zneužitie migrácie vo volebnej kampani a zahrávanie sa s bezpečnosťou občanov podalo Hnutie ...



16.4.2026 (SITA.sk) - Pre zneužitie migrácie vo volebnej kampani a zahrávanie sa s bezpečnosťou občanov podalo Hnutie Slovensko trestné oznámenie. Ako pripomenul poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec, na Slovensku sa pár mesiacov pred voľbami 2023 rapídne zvýšil počet nelegálnych migrantov na srbsko-maďarskej hranici, ktorí putovali cez Maďarsko na slovenskú hranicu. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa neho túto tému so svojimi kolegami aktívne zneužíval na vyvolávanie strachu u občanov.


"Navštevovali utečenecké tábory, kde sa migranti zhromažďovali, robili si videá a rozprávali o tom, ako vtedajšia vláda nezvládala situáciu a aké to bolo ohrozenie bezpečnosti a obranyschopnosti SR. Už vtedy sme hovorili, že ten počet nelegálnych migrantov nevznikol len tak sám o sebe, a že pravdepodobne to bolo z vôle Viktora Orbána, ktorý chcel pomôcť Ficovi v predvolebnej kampani," povedal Mikulec.

Súkromný a politický záujem Roberta Fica


Víťaz maďarských volieb Péter Magyar sa vo svojom prejave vyjadril, že oní nebudú robiť to isté, čo robil Orbán a že neprepustia vyše 2 200 právoplatne odsúdených nelegálnych prevádzačov. Zdôraznil, že nebudú voziť migrantov na hranicu so Slovenskom len preto, lebo si to vyžaduje záujem ich "slovenského socialistického kamoša".

"Takže záujem ich slovenského socialistického kamoša v predvolebnej kampani, nie verejný záujem ani záujem o bezpečnosť občanov SR a obranyschopnosť SR. Ale súkromný záujem a politický záujem Roberta Fica boli tým pravým úmyslom, prečo sa dohodol pravdepodobne s Orbánom na tom, aby vozili migrantov cez Maďarsko smerom na slovenskú hranicu," zdôraznil Mikulec.

Trestné oznámenie


Súčasne pripomenul, že situácia spôsobovala mnohé problémy. Ľudia hlásili, že migranti im spôsobili škody na majetku, ľudia sa cítili ohrození a mali strach. "Takže z tohto dôvodu si oprávnene myslíme a domnievame sa, že Fico tým, že postavil svoj vlastný politický a súkromný záujem nad verejný záujem a dohodol sa s cudzou štátnou mocou na tom, aby takúto vec robili, tak že sa mohol dopustiť trestného činu sabotáže, záškodníctva a tým pádom aj vlastizrady," uviedol Mikulec.

Hnutie Slovensko tak podalo na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie, ktoré všetky tieto tri skutky obsahuje. Hnutie v trestnom oznámení uviedli aj dôvody, prečo k takýmto skutkom mohlo dôjsť a tiež návrhy na vykonanie dôkazov. "Uvidíme, ako sa s tým orgány činné v trestnom konaní vysporiadajú," uzavrel Mikulec s tým, že je to potrebné preveriť, keďže z vyjadrenia Magyara boli veľmi jasné.


Zdroj: SITA.sk - Matovičovci podali pre zneužitie migrácie trestné oznámenie, Fico mohol dohodou s Orbánom spáchať sabotáž a vlastizradu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý minister vnútra Migrácia nelegálni migranti Trestné oznámenie
