Pondelok 1.12.2025
Denník - Správy
01. decembra 2025
Prezident Pellegrini odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.
Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok 4. decembra do Vatikánu, kde ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV. Návšteva sa ...
Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok 4. decembra do Vatikánu, kde ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV. Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom ,Pútnici nádeje', ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlava štátu navštívila Vatikán viackrát už v uplynulých rokoch. V roku 2024 prijal Pellegriniho počas adventu pápež František. V roku 2025 sa prezident zúčastnil Národnej púte Slovákov v rámci Jubilejného roka, následne bol na rozlúčke so zosnulým pápežom Františkom a na inauguračnej svätej omši nového pápeža Leva XIV.
Súčasťou štvrtkového programu bude aj rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Prezident následne absolvuje oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov, ktorá bude vôbec prvou na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach.
Na stretnutí s veľmajstrom Fra’ Johnom Dunlapom plánujú nadviazať na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a venovať sa témam humanitárnej spolupráce.
Delegácia sa zúčastní aj na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a vo Vatikáne, spojenej s adventným koncertom.
V piatok prezident Pellegrini vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie. Keďže ide o osobnú audienciu, prezidenta bude sprevádzať aj jeho mama. Kancelária prezidenta uviedla, že všetky náklady spojené s jej účasťou hradí prezident z vlastných prostriedkov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV. © SITA Všetky práva vyhradené.
