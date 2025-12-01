Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. decembra 2025

Prezident Pellegrini odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV.



Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok 4. decembra do Vatikánu, kde ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV. Návšteva sa ...



Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok 4. decembra do Vatikánu, kde ho na osobnej audiencii prijme pápež Lev XIV. Návšteva sa uskutoční v atmosfére Jubilejného roka 2025 s mottom ,Pútnici nádeje', ktorý trvá od Vianoc 2024 do 6. januára 2026.

Štvrtkový program


Ako informovala Kancelária prezidenta SR, hlava štátu navštívila Vatikán viackrát už v uplynulých rokoch. V roku 2024 prijal Pellegriniho počas adventu pápež František. V roku 2025 sa prezident zúčastnil Národnej púte Slovákov v rámci Jubilejného roka, následne bol na rozlúčke so zosnulým pápežom Františkom a na inauguračnej svätej omši nového pápeža Leva XIV.

Súčasťou štvrtkového programu bude aj rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Prezident následne absolvuje oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov, ktorá bude vôbec prvou na úrovni hlavy štátu po dvoch desaťročiach.

Na stretnutí s veľmajstrom Fra’ Johnom Dunlapom plánujú nadviazať na vznik Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu v roku 2024 a venovať sa témam humanitárnej spolupráce.

Otvorenie výstavy


Delegácia sa zúčastní aj na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a vo Vatikáne, spojenej s adventným koncertom.

V piatok prezident Pellegrini vo Vatikánskych záhradách slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie. Keďže ide o osobnú audienciu, prezidenta bude sprevádzať aj jeho mama. Kancelária prezidenta uviedla, že všetky náklady spojené s jej účasťou hradí prezident z vlastných prostriedkov.



Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odcestuje do Vatikánu na osobnú audienciu u pápeža Leva XIV. © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kriminálny úrad odhalil jednu z najväčších nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku, predbežná škoda presiahla 9,2 milióna eur – FOTO
<< predchádzajúci článok
Merz: Na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 