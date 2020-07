Kriticky ohrozená gorila v americkej zoo očakáva potomka, učia ju ako správne držať novorodenca (foto)

Trénujú aj možnú náhradnú matku

Gorily zabíja ebola i nelegálny lov

8.7.2020 - Jedna z kriticky ohrozených goríl v zoologickej záhrade v americkom New Orleanse čaká svojho prvého potomka. Trinásťročná samička gorily nížinnej západnej (Gorilla gorilla gorilla) Tumani by mala mláďa, ktoré má s 26-ročným samcom Okparom, priviesť na svet niekedy medzi druhou polovicou júla až 20. augustom. Pohlavie mláďaťa veterinári nepoznajú.Podľa hlavného veterinára Audubon Zoo Roberta McLeana tehotenstvo Tumani má dobrý priebeh. Budúca mamička podstupuje dvakrát do mesiaca ultrazvukové vyšetrenia a s pomocou bábky ju dokonca učia, ako má svoje budúce mláďa držať, napríklad pri kojení."Nechceme, aby mláďa bolo samé. Chceme, aby bolo stále s matkou. Ak bude mladé na zemi, chceme byť schopní povedať, ‘Hej, zodvihni ho’," vyjadril sa McLean.Bábka sa však na mladú gorilu vôbec nepodobá, keďže plyšovú hračku by zvieratá ľahko roztrhali. Mláďa simuluje plátená požiarna hadica popreplietaná tak, aby mala približne rovnaké rozmery aj hmotnosť 1,8 kilogramu vážiaceho gorilieho novorodenca.Ošetrovatelia v zoo tiež Tumani učia, aby sa nehrala s detskou fľašou určenou pre mláďa, ak by mala problém s kojením. Okrem toho tiež rovnaké veci učia ďalšiu samicu Alafiu, ktorej sa už podarilo vychovať mláďa, pre prípad, že by musela byť novorodencovi náhradnou matkou.Okrem Tumani, Okparu a Alafie majú v Audubon Zoo ešte samičku Praline. Dvadsaťštyriročná gorila je zatiaľ posledná, čo sa tam narodila.Podľa dát z roku 2016 žilo v divočine odhadom 362-tisíc goríl nížinných západných. Ich počet však podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) ročne klesá o 2,7 percenta, čo z nich robí kriticky ohrozený druh.Do roku 2082 by pri takejto miere mohla ich populácia klesnúť o viac ako 80 percent. K úbytku týchto ľudoopov prispievajú strata prirodzeného prostredia, choroby, vrátane vírusu ebola, či nelegálny lov.