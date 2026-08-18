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18. augusta 2026
Kritika iniciatívy Infantina ho pripravila o prácu. Vysokú funkciu vo FIFA opúšťa Francúz Lamour
Kevin Lamour skončil vo funkcii prevádzkového riaditeľa FIFA po nesúhlase s plánom prezidenta Gianniho Infantina. Francúz Kevin Lamour opúšťa pozíciu prevádzkového riaditeľa Medzinárodnej futbalovej ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Kevin Lamour skončil vo funkcii prevádzkového riaditeľa FIFA po nesúhlase s plánom prezidenta Gianniho Infantina.
Francúz Kevin Lamour opúšťa pozíciu prevádzkového riaditeľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) po tom, čo verejne kritizoval plán prezidenta Gianniho Infantina na predaj podielov v súťažiach súkromným investorom. Lamour bol tretím najvyššie postaveným predstaviteľom FIFA a vo funkcii bol od novembra 2024.
FIFA potvrdila ukončenie spolupráce s Lamourom k 17. augustu 2026. "FIFA ďakuje Kevinovi za jeho dvojročnú prácu a praje mu veľa šťastia do budúcnosti,“ uviedol hovorca FIFA pre AFP, čím potvrdil správu portálu The Athletic.
Lamour ako bývalý zamestnanec Európskej futbalovej únie (UEFA) bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov FIFA, ktorý sa postavil proti Infantinovmu návrhu na predaj podielov v turnajoch vrátane MS súkromným investorom. Plán označil za "projekt jednej osoby" a vyzval futbalových lídrov, aby sa zamysleli nad správnymi otázkami a rozhodnutiami. Dodal tiež, že ak stratí kvôli tomu prácu, bude to akceptovať a aspoň bude dobre spať.
Generálny sekretár Mattias Grafström a šéf globálneho futbalu Arséne Wenger neskôr schválili zrušenie tohto návrhu. Wenger ako bývalý tréner londýnskeho Arsenalu vyhlásil, že jeho zrušenie bolo "absolútne nevyhnutné".
Táto kontroverzia ohrozila pozíciu Infantina prvýkrát od jeho zvolenia v roku 2016. Konfederácie UEFA, CONCACAF a AFC vydali spoločný list, v ktorom vyhlásili, že "futbal nepatrí jednotlivcovi".
Zdroj: SITA.sk - Kritika iniciatívy Infantina ho pripravila o prácu. Vysokú funkciu vo FIFA opúšťa Francúz Lamour © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúz Kevin Lamour opúšťa pozíciu prevádzkového riaditeľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) po tom, čo verejne kritizoval plán prezidenta Gianniho Infantina na predaj podielov v súťažiach súkromným investorom. Lamour bol tretím najvyššie postaveným predstaviteľom FIFA a vo funkcii bol od novembra 2024.
FIFA potvrdila ukončenie spolupráce s Lamourom k 17. augustu 2026. "FIFA ďakuje Kevinovi za jeho dvojročnú prácu a praje mu veľa šťastia do budúcnosti,“ uviedol hovorca FIFA pre AFP, čím potvrdil správu portálu The Athletic.
Lamour ako bývalý zamestnanec Európskej futbalovej únie (UEFA) bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov FIFA, ktorý sa postavil proti Infantinovmu návrhu na predaj podielov v turnajoch vrátane MS súkromným investorom. Plán označil za "projekt jednej osoby" a vyzval futbalových lídrov, aby sa zamysleli nad správnymi otázkami a rozhodnutiami. Dodal tiež, že ak stratí kvôli tomu prácu, bude to akceptovať a aspoň bude dobre spať.
Generálny sekretár Mattias Grafström a šéf globálneho futbalu Arséne Wenger neskôr schválili zrušenie tohto návrhu. Wenger ako bývalý tréner londýnskeho Arsenalu vyhlásil, že jeho zrušenie bolo "absolútne nevyhnutné".
Táto kontroverzia ohrozila pozíciu Infantina prvýkrát od jeho zvolenia v roku 2016. Konfederácie UEFA, CONCACAF a AFC vydali spoločný list, v ktorom vyhlásili, že "futbal nepatrí jednotlivcovi".
Zdroj: SITA.sk - Kritika iniciatívy Infantina ho pripravila o prácu. Vysokú funkciu vo FIFA opúšťa Francúz Lamour © SITA Všetky práva vyhradené.
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