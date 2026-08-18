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 24hod.sk    Šport

18. augusta 2026

Kritika iniciatívy Infantina ho pripravila o prácu. Vysokú funkciu vo FIFA opúšťa Francúz Lamour



Kevin Lamour skončil vo funkcii prevádzkového riaditeľa FIFA po nesúhlase s plánom prezidenta Gianniho Infantina. Francúz Kevin Lamour opúšťa pozíciu prevádzkového riaditeľa Medzinárodnej futbalovej ...



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soccer_fifa_new_executive_44213 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Kevin Lamour skončil vo funkcii prevádzkového riaditeľa FIFA po nesúhlase s plánom prezidenta Gianniho Infantina.


Francúz Kevin Lamour opúšťa pozíciu prevádzkového riaditeľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) po tom, čo verejne kritizoval plán prezidenta Gianniho Infantina na predaj podielov v súťažiach súkromným investorom. Lamour bol tretím najvyššie postaveným predstaviteľom FIFA a vo funkcii bol od novembra 2024.

FIFA potvrdila ukončenie spolupráce s Lamourom k 17. augustu 2026. "FIFA ďakuje Kevinovi za jeho dvojročnú prácu a praje mu veľa šťastia do budúcnosti,“ uviedol hovorca FIFA pre AFP, čím potvrdil správu portálu The Athletic.

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Lamour ako bývalý zamestnanec Európskej futbalovej únie (UEFA) bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov FIFA, ktorý sa postavil proti Infantinovmu návrhu na predaj podielov v turnajoch vrátane MS súkromným investorom. Plán označil za "projekt jednej osoby" a vyzval futbalových lídrov, aby sa zamysleli nad správnymi otázkami a rozhodnutiami. Dodal tiež, že ak stratí kvôli tomu prácu, bude to akceptovať a aspoň bude dobre spať.

Generálny sekretár Mattias Grafström a šéf globálneho futbalu Arséne Wenger neskôr schválili zrušenie tohto návrhu. Wenger ako bývalý tréner londýnskeho Arsenalu vyhlásil, že jeho zrušenie bolo "absolútne nevyhnutné".

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Táto kontroverzia ohrozila pozíciu Infantina prvýkrát od jeho zvolenia v roku 2016. Konfederácie UEFA, CONCACAF a AFC vydali spoločný list, v ktorom vyhlásili, že "futbal nepatrí jednotlivcovi".



Zdroj: SITA.sk - Kritika iniciatívy Infantina ho pripravila o prácu. Vysokú funkciu vo FIFA opúšťa Francúz Lamour © SITA Všetky práva vyhradené.

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