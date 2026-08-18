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18. augusta 2026
Ramsay bude navždy rád spomínať na Slovensko: Zažil som tu jedno z najkrajších období v živote – FOTO
Aktuálne podľa neho nové vedenie reprezentácie odvádza skvelú prácu a stále prichádzajú špičkoví hráči. Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa dočkal veľkolepého ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Aktuálne podľa neho nové vedenie reprezentácie odvádza skvelú prácu a stále prichádzajú špičkoví hráči.
Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa dočkal veľkolepého uznania zo strany SZĽH, keď sa dostal do Siene slávy po boku Michala Handzuša.
Po dlhých ôsmich rokoch, keď sa nebál dať príležitosť viacerým mladíkom, a vybojovaní bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu, sa jeho práca skončila so skvelým vysvedčením.
Je úžasný pocit patriť k legendám slovenského hokeja a užíva si to. Kanadský kouč si spomína na prvý telefonát od Miroslava Šatana, ktorým sa ho snažil presvedčiť prevziať kormidlo krajiny spod Tatier.
"Už predtým som trénoval niekoľko slovenských hráčov – Zdena Cháru, Šatana či Tomáša Kopeckého. Slovensko preto pre mňa nebolo úplne neznámou krajinou. Samotná ponuka však bola určite prekvapením. Myslím, že Miro mi zavolal v piatok a manželke som o tom povedal až v nedeľu. Boli sme pri jazere u jej brata a ja som jej povedal, že sa idem rozprávať s Mirom. Potom som sa jej opýtal, čo by povedala na to, keby sme išli na Slovensko. Pozrela sa na mňa a spýtala sa, o čo ide. Povedal som jej, že sa musím rozhodnúť veľmi rýchlo. A tak som povedal áno," spomínal Ramsay.
Všetky roky si naplno užil. "Ľudia v tejto krajine ma prijali úžasným spôsobom a ja som mal možnosť pracovať s fantastickými hráčmi," prezradil pre portál sportweb.sk.
"Nemohol som si priať lepšiu skupinu. Počúvali, chceli robiť veci správne a predovšetkým chceli hrať hokej. Miloval som sledovať ich na ľade. A myslím si, že toto nastavenie pokračuje aj dnes. Veríme, že môžeme poraziť kohokoľvek na svete. A presne taký by mal byť náš prístup a snáď som to naučil aj hráčov," uviedol 75-ročný rodák z Toronta.
Aktuálne podľa neho nové vedenie reprezentácie odvádza skvelú prácu a stále prichádzajú špičkoví hráči. "Sledoval som aj juniorské majstrovstvá sveta. Nie vždy sa vám na nich podarí dosiahnuť výsledok, aký by ste si želali, ale podľa mňa slovenský hokej rastie a neustále sa posúva dopredu."
Je nadšený z výkonov Juraja Slafkovského a Šimona Nemca v NHL. Obom dal ako prvý šancu v seniorskom tíme Slovenska.
"Veril som im. A potom, keď sa stali jednotkou a dvojkou draftu, povedal som si: ,´Wau, toto som ešte nikdy predtým nevidel. Malá krajina ako Slovensko a má prvý aj druhý výber v drafte.´ A títo chlapci ukázali, že boli správnymi voľbami. Sú z nich hviezdy. Každým rokom sa zlepšujú a stávajú sa dôležitými súčasťami svojich tímov. Pomáhajú im k úspechom a je skvelé sledovať, kam až sa dokázali dostať," radoval sa skúsený tréner.
Aj keď si už užíva zaslúžený dôchodok na Floride, spomienky sa mu stále vracajú do krajiny v srdci Európy.
"Ľudia sa ma často pýtajú, aké to bolo. Zaujíma ich, čo sa tam dialo, ako sa nám darilo, pýtajú sa na medailu a na všetko, čo bolo s tým obdobím spojené. Veľmi dobre vnímali, čo sme počas tých rokov dokázali. Ja im len hovorím, že som na Slovensku zažil jedno z najkrajších období v živote. A budem na to stále rád spomínať," dodal Ramsay pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Ramsay bude navždy rád spomínať na Slovensko: Zažil som tu jedno z najkrajších období v živote – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa dočkal veľkolepého uznania zo strany SZĽH, keď sa dostal do Siene slávy po boku Michala Handzuša.
Po dlhých ôsmich rokoch, keď sa nebál dať príležitosť viacerým mladíkom, a vybojovaní bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu, sa jeho práca skončila so skvelým vysvedčením.
Je úžasný pocit patriť k legendám slovenského hokeja a užíva si to. Kanadský kouč si spomína na prvý telefonát od Miroslava Šatana, ktorým sa ho snažil presvedčiť prevziať kormidlo krajiny spod Tatier.
Nové nastavenie
"Už predtým som trénoval niekoľko slovenských hráčov – Zdena Cháru, Šatana či Tomáša Kopeckého. Slovensko preto pre mňa nebolo úplne neznámou krajinou. Samotná ponuka však bola určite prekvapením. Myslím, že Miro mi zavolal v piatok a manželke som o tom povedal až v nedeľu. Boli sme pri jazere u jej brata a ja som jej povedal, že sa idem rozprávať s Mirom. Potom som sa jej opýtal, čo by povedala na to, keby sme išli na Slovensko. Pozrela sa na mňa a spýtala sa, o čo ide. Povedal som jej, že sa musím rozhodnúť veľmi rýchlo. A tak som povedal áno," spomínal Ramsay.
Všetky roky si naplno užil. "Ľudia v tejto krajine ma prijali úžasným spôsobom a ja som mal možnosť pracovať s fantastickými hráčmi," prezradil pre portál sportweb.sk.
"Nemohol som si priať lepšiu skupinu. Počúvali, chceli robiť veci správne a predovšetkým chceli hrať hokej. Miloval som sledovať ich na ľade. A myslím si, že toto nastavenie pokračuje aj dnes. Veríme, že môžeme poraziť kohokoľvek na svete. A presne taký by mal byť náš prístup a snáď som to naučil aj hráčov," uviedol 75-ročný rodák z Toronta.
Správne voľby
Aktuálne podľa neho nové vedenie reprezentácie odvádza skvelú prácu a stále prichádzajú špičkoví hráči. "Sledoval som aj juniorské majstrovstvá sveta. Nie vždy sa vám na nich podarí dosiahnuť výsledok, aký by ste si želali, ale podľa mňa slovenský hokej rastie a neustále sa posúva dopredu."
Je nadšený z výkonov Juraja Slafkovského a Šimona Nemca v NHL. Obom dal ako prvý šancu v seniorskom tíme Slovenska.
"Veril som im. A potom, keď sa stali jednotkou a dvojkou draftu, povedal som si: ,´Wau, toto som ešte nikdy predtým nevidel. Malá krajina ako Slovensko a má prvý aj druhý výber v drafte.´ A títo chlapci ukázali, že boli správnymi voľbami. Sú z nich hviezdy. Každým rokom sa zlepšujú a stávajú sa dôležitými súčasťami svojich tímov. Pomáhajú im k úspechom a je skvelé sledovať, kam až sa dokázali dostať," radoval sa skúsený tréner.
Aj keď si už užíva zaslúžený dôchodok na Floride, spomienky sa mu stále vracajú do krajiny v srdci Európy.
"Ľudia sa ma často pýtajú, aké to bolo. Zaujíma ich, čo sa tam dialo, ako sa nám darilo, pýtajú sa na medailu a na všetko, čo bolo s tým obdobím spojené. Veľmi dobre vnímali, čo sme počas tých rokov dokázali. Ja im len hovorím, že som na Slovensku zažil jedno z najkrajších období v živote. A budem na to stále rád spomínať," dodal Ramsay pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Ramsay bude navždy rád spomínať na Slovensko: Zažil som tu jedno z najkrajších období v živote – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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