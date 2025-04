Nový strategický komunikačný uzol pre južnú Európu využíva prefabrikované modulárne riešenia od Schneider Electric

30.4.2025 (SITA.sk) - Schneider Electric , globálny líder v oblasti energetického manažmentu a automatizácie, uzavrel partnerstvo so spoločnosťou Digital Realty (NYSE: DLR). Obe firmy spolupracovali na vytvorení nového dátového centra HER1 , ktoré predstavuje významný krok v rozvoji digitálnej infraštruktúry v Stredomorí. Otvorili ho v Heraklione, v hlavnom meste gréckeho ostrova Kréta.HER1 bolo spustené začiatkom apríla 2025 a umožňuje prepojenie medzinárodných, regionálnych a miestnych podmorských káblov, čím posilňuje cloudové, telekomunikačné a obsahové siete (CDN) v južnej Európe.V prostredí rýchlo rastúcich miest ako Atény, Barcelona, Marseille, Rím a Tel Aviv, tvorí HER1 centrálnu časť platformy dátových centier Digital Realty v Stredozemí. Kréta získava pozíciu strategického uzla konektivity pre južnú a východnú Európu, severnú Afriku a Blízky východ.Po úspešnom nasadení prefabrikovaného dátového centra v zariadení Marseille 2 (MRS2) spoločnosť Digital Realty využila v zariadeniach HER1 riešenia z portfólia EcoStruxure Modular Data Center . Cieľom investora bolo dosiahnuť prevádzku do dvanástich mesiacov, zvýšenie energetickej účinnosti a výrobu, testovanie a dodávky mimo lokality vzhľadom na vzdialenú polohu dátového centra.Spoločnosť Schneider Electric priniesla viaceré špeciálne navrhnuté riešenia: dva plne integrované prefabrikované napájacie moduly obsahujúce MV, transformátory, LV, UPS zariadenia a vzduchové chladiace systémy. Okrem toho zariadila dve veľké komplexné dátové haly vybavené napájaním, chladením a monitorovacími riešeniami.Spoločnosť Schneider Electric ďalej poskytla kompletný rozsah služieb v oblasti návrhu, výstavby a poradenstva pre dátové centrá, vrátane všetkých mechanických, elektrických (M&E) a softvérových zariadení, výroby, montáže, uvedenia do prevádzky a bezpečnostných služieb. Vďaka tomu zariadenie HER1 spoločnosti Digital Realty splnilo náročné termíny nasadenia a zároveň sa minimalizovalo riziko porúch počas inštalácie na mieste.Viac informácií o riešeniach modulárnych dátových centier EcoStruxure od spoločnosti Schneider Electric nájdete na webovej stránke Informačný servis