Ministerstvo obrany kritizuje Bajo Holečkovú, politikárči a nepracuje s presnými údajmi

Na výbore preberali modernizačné projekty

Mala sa opýtať na novú nemocnicu v Prešove

30.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany (MO) SR pravidelne informuje verejnosť o svojich nákupoch, poslankyňa Martina Bajo Holečková (nezaradená, zvolená za KDH) napriek tomu nepracuje s presnými dátami a údajmi.Pre agentúru SITA to uviedol vedúci tlačového oddelenia MO SR Michal Bachratý, v reakcii na tvrdenia nezaradenej poslankyne NR SR, ktorá kritizovala nákupy vojenskej techniky , ale aj lietadiel v rezorte obrany. Tvrdila, že na tieto nákupy by malo smerovať 1,5 miliardy eur.„Nie je napríklad pravda, že v budúcom roku investujeme do uvedených modernizačných projektov 1,5 miliardy, keď to reálne je len 150 miliónov," reagoval na toto tvrdenie Bachratý.„Ak by mala pani poslankyňa úprimnú snahu o vecný dialóg a kritiku, mohla prísť na výbor pre obranu a bezpečnosť, kde sme preberali tieto modernizačné projekty aj so zástupcami opozície," pokračoval vedúci tlačového oddelenia MO SR.Bajo Holečková sa tiež vyjadrila, že prostriedky ušetrené na týchto nákupoch by mohli byť použité napríklad na pomoc pre jednorodičovské domácnosti, rodiny s deťmi, zdravotne znevýhodnených či opatrovateľov.Bachratý na to zareagoval tým, že ak má poslankyňa úprimnú snahu riešiť napríklad aj otázky zdravotnej starostlivosti, mohla sa prísť opýtať aj na novú nemocnicu v Prešove.„Na základe týchto argumentov zaváňajú aktivity pani poslankyne skôr politikárčením ako úprimnou snahou o vecné riešenia,” uzavrel.