 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Policajti počas akcie Deň bez nehody zadržali 39 vodičských preukazov, prichytili aj opitých vodičov – FOTO


Policajti v rámci akcie Deň bez nehody odhalili viac ako 2 300 priestupkov, zadržali aj 39 vodičských preukazov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia ...



policia 676x478 8.10.2025 (SITA.sk) - Policajti v rámci akcie Deň bez nehody odhalili viac ako 2 300 priestupkov, zadržali aj 39 vodičských preukazov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Celoslovenská akcia sa uskutočnila 3. októbra a zamerala sa na bezpečnosť v cestnej premávke.


Policajti venovali pozornosť vodičom motorových vozidiel, ale aj nemotorovým účastníkom cestnej premávky. Zamerali sa aj na kontrolu technického stavu vozidiel. Policajti si pri kontrole pomohli aj nasadením dronov, ktoré zaznamenávali najmä prejazd na červenú.

Počas tejto kontroly sme odhalili vyše 2 300 priestupkov, z čoho 918 bolo za rýchlosť,“ priblížila polícia. Vykonali aj viac ako 9 000 dychových skúšok, pričom u 24 vodičov zistili požitie alkoholu. Policajti počas akcie zadržali 39 vodičských preukazov.

V deň akcie sa stalo 39 dopravných nehôd, naviac v Banskobystrickom kraji (7) a v Nitrianskom kraji (7). Ani jedna z nehôd nebola tragická, no ťažké zranenia utrpeli dve osoby. V rovnaký deň minulého roku o život pri dopravných nehodách prišli dve osoby. Cieľ akcie, ktorým bolo znížiť dopravnú nehodovosť, najmä smrteľných nehôd a ujmy na zdraví, je tak podľa polície splnený.


Zdroj: SITA.sk - Policajti počas akcie Deň bez nehody zadržali 39 vodičských preukazov, prichytili aj opitých vodičov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

