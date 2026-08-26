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26. augusta 2026

Krokodíly nílske sa už aj v Európe liahnu v divokej prírode bez inkubátorov. Môžu zato extrémne teplá


Tagy: divoká príroda Extrémne horúčavy Krokodíl Prírodná rezervácia Zmena klímy

Vajce krokodíla nílskeho musí byť tri mesiace udržiavané pri teplote 30 až 32 stupňov Celzia. Vlna horúčav vo Francúzsku spôsobila v miestnej



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gettyimages 2240996467 676x380 26.8.2026 (SITA.sk) - Vajce krokodíla nílskeho musí byť tri mesiace udržiavané pri teplote 30 až 32 stupňov Celzia.


Vlna horúčav vo Francúzsku spôsobila v miestnej rezervácii divokej prírody nezvyčajný úkaz: po prvý raz sa tam bez ľudskej asistencie vyliahlo desať mláďat krokodíla nílskeho, uviedol v stredu jej riaditeľ.

V prírode sa vajcia krokodílov vyvíjajú v podzemných hniezdach, ale v zoologických zariadeniach sa zvyčajne liahnu v kontrolovaných inkubátoroch. „Prvýkrát sme mali inkubáciu, ktorá prebehla úplne v prirodzených podmienkach,“ povedal Samuel Martin z rezervácie v meste Pierrelatte.

V sobotu upozornili návštevníci personál, keď si všimli liahnutie desiatich mláďat bez zásahu človeka. Počiatočné nadšenie však rýchlo vystriedali obavy. Podľa Martina je tento „bezprecedentný prirodzený proces“ predovšetkým „ukazovateľom klimatickej zmeny“.

Vajce krokodíla nílskeho musí byť tri mesiace udržiavané pri teplote 30 až 32 stupňov Celzia. Francúzsko tento rok zažilo tri vlny horúčav a rekordných 52 dní extrémnych teplôt, čo vytvorilo ideálne podmienky na prirodzené rozmnožovanie subtropického druhu.

Zatiaľ čo druhy pochádzajúce z „veľmi horúcich krajín sa cítia komfortne, druhy z miernejších oblastí môžu viac trpieť,“ upozornil Martin. Všetkých desať mláďat je v dobrom stave, ale zatiaľ zostávajú pod dohľadom v liahni.


Zdroj: SITA.sk - Krokodíly nílske sa už aj v Európe liahnu v divokej prírode bez inkubátorov. Môžu zato extrémne teplá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: divoká príroda Extrémne horúčavy Krokodíl Prírodná rezervácia Zmena klímy
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