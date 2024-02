Kroky Ruska podkopávajú bezpečnosť Európy, opozícia navrhuje parlamentu prijať uznesenie o odsúdení ruskej agresie

Podkopávanie stability

24.2.2024 (SITA.sk) - Opozícia navrhuje prijať uznesenie, ktorým by parlament pri príležitosti druhého výročia začatia vojny na Ukrajine odsúdil ruskú vojenskú agresiu voči nášmu východnému susedovi.Pod návrhom, ktorým sa bude Národná rada SR zaoberať na nasledujúcej schôdzi so začiatkom 16. apríla, sú podpísaní poslanci strán SaS Navrhujú, aby plénum v uznesení zdôraznilo, že ruská agresia voči nezávislému a suverénnemu štátu Ukrajine je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN , Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko.„Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu," píše sa v uznesení.Opozícia chce uznesením žiadať Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie, bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.Zároveň žiada Rusko, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu a úprimne hľadalo riešenia mierovou cestou. Opoziční poslanci tiež navrhujú uznesením NR SR potvrdiť, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.„Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy," uvádza sa v závere uznesenia.Uvedené záväzky potvrdili spoločne poslanci koalície aj opozície už v predchádzajúcom volebnom období, keď spoločne prijali obdobné znenie uznesenia. „Poslanci za tie isté politické strany by preto nemali mať problém prijať opätovné odsúdenie konania Ruskej federácie v čase druhého výročia tejto agresie," píšu poslanci v dôvodovej správe.