Na čelo SIS musí prísť podľa Fica človek, ktorý je blízky vládnej koalícii

24.2.2024 (SITA.sk) - Na čelo Slovenskej informačnej služby (SIS) musí prísť človek, ktorý je blízky vládnej koalícii. Myslí si to premiér Robert Fico Smer-SD ).„My vládneme a my musíme mať nášho riaditeľa SIS," povedal v diskusnej relácii Sobotné dialógy vo verejnoprávnej televízii RTVS.Do funkcie riaditeľa SIS navrhla Ficova vláda štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara , ktorý je synom poslanca a policajného exprezidenta Tibora Gašpara (Smer-SD).Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ Gašpara do čela SIS nevymenovala. Fico tak avizoval, že do desiatich dní bude mať SIS vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. „Bude to podľa zákona, demokratické. Všetko, ako má byť," doplnil.