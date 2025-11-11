|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
Krst jedine doma, Dara Rolins uviedla do sveta nový album pred vypredaným zimákom – VIDEO, FOTO
Tagy: Krst CD
Ak niekomu bolo ľúto, že sa nezúčastnil osláv Darinej 50-ky vlani v pražskej O2 aréne, mal až dve príležitosti na reparát. Speváčka, ktorá v súčasnosti vydala už svoju 11. štúdiovú nahrávku, ponúkla ...
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Ak niekomu bolo ľúto, že sa nezúčastnil osláv Darinej 50-ky vlani v pražskej O2 aréne, mal až dve príležitosti na reparát. Speváčka, ktorá v súčasnosti vydala už svoju 11. štúdiovú nahrávku, ponúkla fanúšikom obdobne vyšperkované koncerty. Aj tentokrát spolupracovala s produkčným tímom Sorrywecan.
Akcia mala veľkolepý štart. Mohutná diskoguľa nad pódiom sa zniesla dole, aby potom opäť vyšla hore. Napokon odhalila, že Dara Rolins začína svoj aktuálny singel Do neba. Asi po minúte vo vzduchu sa Dara vrátila na pódium už medzi svojich tanečníkov z KRS Movement, Dara Force a Neytiri. Ako neskôr odhalila, pôvodne chcela aj lietať.
„Keď som prišla a zistila som, že budem ,iba‘ hore a dole, bola som sklamaná. Všetci sa mi smiali: 'Po tom všetkom ešte musí prísť ten koncert, keď budeš hodinu a pol spievať!. Nakoniec sme to takto zjednodušili,“ hovorí so šibalským úsmevom Dara. Výšky sa nebála a ani si to nemohla dovoliť. „Mohlo sa stať, že na poslednú chvíľu poviem, že je to vysoko a nedám to, ale to by ma asi nenávideli všetci tí, ktorí na tom makali a venovali tomu energiu,“ doplnila.
Aktívna príprava na dva koncerty, plné dynamických tanečných čísel a častej zmeny outfitov, trvala približne pol roka, pričom Dara svoje nápady a námety zaznamenávala priebežne aj skôr. Podarilo sa jej tak vytvoriť vystúpenie, ktoré si vysnívala?
„Totálne! Pri 50-ke v O2 Aréne bolo jasné zadanie – sú kroky, ktoré treba absolvovať. Trochu také povinné jazdy, lebo keď robíme retrospektívu a bilancujeme, je potreba urobiť toto, vrátiť sa tam, urobiť to v originálnych aranžmánoch… Nemôžeme dať ľuďom niečo, na čo nie sú zvyknutí. Teraz sme si mohli dovoliť čokoľvek. Teraz som skutočne lietala až do neba,“ vysvetľuje Dara.
Legenda slovenského popu tak predviedla rôzne odtiene svojej tvorby a osobnosti. Bola funky a groovy pri Our Lovin’ a What You See is What You Get, romantická a zasnená počas Chcem znamenie či Všetko alebo nič, a tiež sexy a provokatívna, keď prišlo na Fóbiu a Hello Kitty. Samozrejme, v jedinečných aranžmánoch nechýbala ani Arabela, Čo o mne vieš, ale aj Party DJ.
Jedným z prekvapení piatkového koncertu bola prítomnosť mladých hereckých hviezd z markizáckeho seriálu Sľub, ku ktorému Dara naspievala titulnú skladbu s rovnakým názvom. Kristína Sisková, Kristián Macháček, Adriana Brnčálová, Filip Pavúk, Paula Lopatovská a Hugo Veselý sa pridali k Dare na pódium a spolu predviedli k tohtoročnému hitu hravú šou, ktorá potešila fanúšikov Dary a aj seriálového hitu.
Z úplne nového albumu sa do playlistu dostala Karma, Leto, ale aj titulárna Znova a zas. Duet s dcérou Lolou, ktorý nesie názov Jak chcem ja, nemohla Dara počas svojho večera spievať sama a tak Lolu zavolala na pódium. Rodičovská hrdosť z Dary priam sršala. Ako sa neskôr ukázalo, z dcéry sa napokon stala aj krstná mama, keď šampanským pokropila vinylovú edíciu novinky.
„Určite mi odľahlo. Na druhej strane, je mi ľúto, že to nie je do tretice aj zajtra, lebo dnes si to všetko super sadlo. Vôbec nechcem dávať včerajšku menšiu váhu, ale väčšinou to tak je, že pri prvej šou sa veci najprv vykryštalizujú. Aj sme urobili trochu zmenu v rámci poradia pesničiek aj réžie. Myslím si, že dnes to bolo z dramaturgického pohľadu už stabilizované. Tým, že dnešný deň bol pôvodne prvým, na ktorý sa začali predávať lístky, mám pocit, že tu boli skalní ľudia. Nechcem povedať, že včera neboli, určite boli, ale malo to príjemnú stúpajúcu tendenciu,“ povedala bezprostredne po koncerte Dara.
Pre všetkých fanúšikov, ktorí si chcú opäť pripomenúť jedinečnú atmosféru koncertu, aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, pripravili Dara a Voyo prekvapenie. Záznam koncertu bude už čoskoro dostupný na streamovacej platforme Voyo.
Zdroj: SITA.sk - Krst jedine doma, Dara Rolins uviedla do sveta nový album pred vypredaným zimákom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripravená na všetko
Akcia mala veľkolepý štart. Mohutná diskoguľa nad pódiom sa zniesla dole, aby potom opäť vyšla hore. Napokon odhalila, že Dara Rolins začína svoj aktuálny singel Do neba. Asi po minúte vo vzduchu sa Dara vrátila na pódium už medzi svojich tanečníkov z KRS Movement, Dara Force a Neytiri. Ako neskôr odhalila, pôvodne chcela aj lietať.
„Keď som prišla a zistila som, že budem ,iba‘ hore a dole, bola som sklamaná. Všetci sa mi smiali: 'Po tom všetkom ešte musí prísť ten koncert, keď budeš hodinu a pol spievať!. Nakoniec sme to takto zjednodušili,“ hovorí so šibalským úsmevom Dara. Výšky sa nebála a ani si to nemohla dovoliť. „Mohlo sa stať, že na poslednú chvíľu poviem, že je to vysoko a nedám to, ale to by ma asi nenávideli všetci tí, ktorí na tom makali a venovali tomu energiu,“ doplnila.
Splnený sen
Aktívna príprava na dva koncerty, plné dynamických tanečných čísel a častej zmeny outfitov, trvala približne pol roka, pričom Dara svoje nápady a námety zaznamenávala priebežne aj skôr. Podarilo sa jej tak vytvoriť vystúpenie, ktoré si vysnívala?
„Totálne! Pri 50-ke v O2 Aréne bolo jasné zadanie – sú kroky, ktoré treba absolvovať. Trochu také povinné jazdy, lebo keď robíme retrospektívu a bilancujeme, je potreba urobiť toto, vrátiť sa tam, urobiť to v originálnych aranžmánoch… Nemôžeme dať ľuďom niečo, na čo nie sú zvyknutí. Teraz sme si mohli dovoliť čokoľvek. Teraz som skutočne lietala až do neba,“ vysvetľuje Dara.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Legenda slovenského popu tak predviedla rôzne odtiene svojej tvorby a osobnosti. Bola funky a groovy pri Our Lovin’ a What You See is What You Get, romantická a zasnená počas Chcem znamenie či Všetko alebo nič, a tiež sexy a provokatívna, keď prišlo na Fóbiu a Hello Kitty. Samozrejme, v jedinečných aranžmánoch nechýbala ani Arabela, Čo o mne vieš, ale aj Party DJ.
Jedným z prekvapení piatkového koncertu bola prítomnosť mladých hereckých hviezd z markizáckeho seriálu Sľub, ku ktorému Dara naspievala titulnú skladbu s rovnakým názvom. Kristína Sisková, Kristián Macháček, Adriana Brnčálová, Filip Pavúk, Paula Lopatovská a Hugo Veselý sa pridali k Dare na pódium a spolu predviedli k tohtoročnému hitu hravú šou, ktorá potešila fanúšikov Dary a aj seriálového hitu.
Party aj dojatie
Z úplne nového albumu sa do playlistu dostala Karma, Leto, ale aj titulárna Znova a zas. Duet s dcérou Lolou, ktorý nesie názov Jak chcem ja, nemohla Dara počas svojho večera spievať sama a tak Lolu zavolala na pódium. Rodičovská hrdosť z Dary priam sršala. Ako sa neskôr ukázalo, z dcéry sa napokon stala aj krstná mama, keď šampanským pokropila vinylovú edíciu novinky.
„Určite mi odľahlo. Na druhej strane, je mi ľúto, že to nie je do tretice aj zajtra, lebo dnes si to všetko super sadlo. Vôbec nechcem dávať včerajšku menšiu váhu, ale väčšinou to tak je, že pri prvej šou sa veci najprv vykryštalizujú. Aj sme urobili trochu zmenu v rámci poradia pesničiek aj réžie. Myslím si, že dnes to bolo z dramaturgického pohľadu už stabilizované. Tým, že dnešný deň bol pôvodne prvým, na ktorý sa začali predávať lístky, mám pocit, že tu boli skalní ľudia. Nechcem povedať, že včera neboli, určite boli, ale malo to príjemnú stúpajúcu tendenciu,“ povedala bezprostredne po koncerte Dara.
Pre všetkých fanúšikov, ktorí si chcú opäť pripomenúť jedinečnú atmosféru koncertu, aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, pripravili Dara a Voyo prekvapenie. Záznam koncertu bude už čoskoro dostupný na streamovacej platforme Voyo.
Zdroj: SITA.sk - Krst jedine doma, Dara Rolins uviedla do sveta nový album pred vypredaným zimákom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krst CD
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Speváčka Tina chystá so svojou dcérou Aničkou veľký koncert TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA
Speváčka Tina chystá so svojou dcérou Aničkou veľký koncert TINA ANIČKA - OSTAŇ SVOJA