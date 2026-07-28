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28. júla 2026
Rodiny cestujúcich z letu MH370 žiadajú pravdu, čínsky súd rieši ich odvolanie
Príbuzní čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370 sa obrátili na súd v Pekingu, aby sa domohli objasnenia okolností zmiznutia lietadla. Tvrdia, že odškodnenie samo osebe nestačí a požadujú zistenie ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Príbuzní čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370 sa obrátili na súd v Pekingu, aby sa domohli objasnenia okolností zmiznutia lietadla. Tvrdia, že odškodnenie samo osebe nestačí a požadujú zistenie skutočností o jednej z najväčších záhad v dejinách letectva.
Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred dvanástimi rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznaní odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla.
Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínski občania, zmizol z radarov 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli.
Pekinský súd vlani v decembri nariadil spoločnosti Malaysia Airlines vyplatiť ôsmim rodinám čínskych pasažierov odškodné vo výške 2,9 milióna jüanov pre každú rodinu. Dve z nich sa však proti rozsudku odvolali.
„Keď som si prečítal rozsudok prvostupňového súdu, mal som pocit, že súd rodiny cestujúcich urazil a vysmial sa nám,“ povedal pred začiatkom pojednávania Li Er-jou, ktorého syn bol na palube lietadla. Dodal, že za uplynulých 12 rokov sa rodinám nikto neospravedlnil.
Ďalší z príbuzných, Ťiang Chuej, ktorého matka cestovala na palube zmiznutého lietadla, uviedol, že odvolanie nesmeruje predovšetkým k výške odškodného. Podľa neho prvostupňový súd neobjasnil skutkové okolnosti prípadu ani nekritizoval postup Malaysia Airlines po zmiznutí lietadla. „Najviac nám záleží na zistení faktov. To je naša najväčšia požiadavka,“ zdôraznil.
Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie po lete MH370 do júna 2027. Pátranie vedie súkromná spoločnosť Ocean Infinity, ktorej posledná misia, prebiehajúca od marca 2025 v dvoch etapách, sa skončila bez nálezu lietadla. Rodiny preto žiadajú, aby im úrady umožnili organizovať aj vlastné pátracie expedície.
Zdroj: SITA.sk - Rodiny cestujúcich z letu MH370 žiadajú pravdu, čínsky súd rieši ich odvolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd v Pekingu v utorok začal prerokúvať odvolanie rodín čínskych pasažierov letu Malaysia Airlines MH370, ktorý zmizol pred dvanástimi rokmi. Príbuzní nesúhlasia s predchádzajúcim rozhodnutím o priznaní odškodného, pretože podľa nich nerieši zásadné otázky týkajúce sa zmiznutia lietadla.
Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube, z ktorých približne dve tretiny tvorili čínski občania, zmizol z radarov 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Napriek viacerým pátracím operáciám vrátane najväčšieho pátrania v dejinách civilného letectva sa lietadlo, jeho cestujúci ani záznamníky letu dodnes nenašli.
Pekinský súd vlani v decembri nariadil spoločnosti Malaysia Airlines vyplatiť ôsmim rodinám čínskych pasažierov odškodné vo výške 2,9 milióna jüanov pre každú rodinu. Dve z nich sa však proti rozsudku odvolali.
„Keď som si prečítal rozsudok prvostupňového súdu, mal som pocit, že súd rodiny cestujúcich urazil a vysmial sa nám,“ povedal pred začiatkom pojednávania Li Er-jou, ktorého syn bol na palube lietadla. Dodal, že za uplynulých 12 rokov sa rodinám nikto neospravedlnil.
Ďalší z príbuzných, Ťiang Chuej, ktorého matka cestovala na palube zmiznutého lietadla, uviedol, že odvolanie nesmeruje predovšetkým k výške odškodného. Podľa neho prvostupňový súd neobjasnil skutkové okolnosti prípadu ani nekritizoval postup Malaysia Airlines po zmiznutí lietadla. „Najviac nám záleží na zistení faktov. To je naša najväčšia požiadavka,“ zdôraznil.
Malajzia minulý mesiac oznámila predĺženie pátracej operácie po lete MH370 do júna 2027. Pátranie vedie súkromná spoločnosť Ocean Infinity, ktorej posledná misia, prebiehajúca od marca 2025 v dvoch etapách, sa skončila bez nálezu lietadla. Rodiny preto žiadajú, aby im úrady umožnili organizovať aj vlastné pátracie expedície.
Zdroj: SITA.sk - Rodiny cestujúcich z letu MH370 žiadajú pravdu, čínsky súd rieši ich odvolanie © SITA Všetky práva vyhradené.
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