|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hortenzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. augusta 2026
Krutý návrat domov. Prekonal historický rekord v počte medailí, no úspech zatienil požiar, ktorý si vyžiadal život suseda
Susedom, ktorých domovy boli takisto zasiahnuté ohňom, pomôže prostredníctvom svojej nadácie a spustil zbierku. Juhoafrický plavec Chad le Clos na sociálnej sieti oznámil, že len jeden deň po tom, čo ...
Zdieľať
5.8.2026 (SITA.sk) - Susedom, ktorých domovy boli takisto zasiahnuté ohňom, pomôže prostredníctvom svojej nadácie a spustil zbierku.
Juhoafrický plavec Chad le Clos na sociálnej sieti oznámil, že len jeden deň po tom, čo sa stal najdekorovanejším športovcom v histórii Hier Commonwealthu, mu jeho dom v domovine zničil požiar, ktorý si vyžiadal aj jednu obeť.
Svojou 21. medailou predbehol Austrálčanku Emmu McKeonovú ako športovkyňu s najväčším počtom medailí v histórii podujatia, keď v Glasgowe získal bronz v mužskej štafete na 4x100 m polohové preteky.
Pre 34-ročného plavca to bola tretia medaila na hrách v roku 2026, keďže predtým získal striebro v zmiešanej štafete na 4x100 m polohových pretekov a bronz v mužskej štafete na 4x100 m voľným spôsobom.
Požiar zničil jeho dom v Kapskom Meste, kde žil viac ako desať rokov, a zabil jedného zo susedov. "Trvalo mi chvíľu, kým som sa s touto srdcervúcou tragédiou vyrovnal," napísal zlatý olympijský medailista z roku 2012 na sociálnej sieti.
"Večer 30. júla, po prekonaní historického rekordu Commonwealthu, vypukol v mojom bytovom dome požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril. Žiaľ, môj dom vyhorel a už nezostalo nič, čo by sa dalo zachrániť," uviedol ďalej.
Vyjadril sa aj k tragickému úmrtiu 93-ročného suseda. "Žiadne slová nedokážu skutočne zmierniť takúto stratu, ale dúfam, že rodina vie, že myšlienky celej komunity sú s nimi," priblížil le Clos.
Susedom, ktorých domovy boli takisto zasiahnuté ohňom, pomôže prostredníctvom svojej nadácie a spustil zbierku. Sľúbil, že 100 percent vyzbieranej čiastky pôjde postihnutej komunite.
Na záver sa poďakoval rodine, priateľom či susedom, ktorí sa spojili, aby si navzájom pomohli. To bolo pre neho uprostred tragédie zdrojom útechy.
Nevynechal ani hasičský zbor, záchrannú službu či ďalších ľudí, ktorí rýchlo reagovali na nešťastie a neúnavne pracovali celú noc.
Juhoafričan získal svoju prvú medailu na hrách Commonwealthu v Dillí v roku 2010 vo veku 18 rokov a aktuálne má na konte sedem zlatých, päť strieborných a deväť bronzových medailí z piatich ročníkov.
Počas kariéry získal štyri olympijské medaily, 16 svetových a 10 afrických titulov.
Zdroj: SITA.sk - Krutý návrat domov. Prekonal historický rekord v počte medailí, no úspech zatienil požiar, ktorý si vyžiadal život suseda © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhoafrický plavec Chad le Clos na sociálnej sieti oznámil, že len jeden deň po tom, čo sa stal najdekorovanejším športovcom v histórii Hier Commonwealthu, mu jeho dom v domovine zničil požiar, ktorý si vyžiadal aj jednu obeť.
Svojou 21. medailou predbehol Austrálčanku Emmu McKeonovú ako športovkyňu s najväčším počtom medailí v histórii podujatia, keď v Glasgowe získal bronz v mužskej štafete na 4x100 m polohové preteky.
Pre 34-ročného plavca to bola tretia medaila na hrách v roku 2026, keďže predtým získal striebro v zmiešanej štafete na 4x100 m polohových pretekov a bronz v mužskej štafete na 4x100 m voľným spôsobom.
Nič sa nedalo zachrániť
Požiar zničil jeho dom v Kapskom Meste, kde žil viac ako desať rokov, a zabil jedného zo susedov. "Trvalo mi chvíľu, kým som sa s touto srdcervúcou tragédiou vyrovnal," napísal zlatý olympijský medailista z roku 2012 na sociálnej sieti.
"Večer 30. júla, po prekonaní historického rekordu Commonwealthu, vypukol v mojom bytovom dome požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril. Žiaľ, môj dom vyhorel a už nezostalo nič, čo by sa dalo zachrániť," uviedol ďalej.
Vyjadril sa aj k tragickému úmrtiu 93-ročného suseda. "Žiadne slová nedokážu skutočne zmierniť takúto stratu, ale dúfam, že rodina vie, že myšlienky celej komunity sú s nimi," priblížil le Clos.
Zdroj útechy
Susedom, ktorých domovy boli takisto zasiahnuté ohňom, pomôže prostredníctvom svojej nadácie a spustil zbierku. Sľúbil, že 100 percent vyzbieranej čiastky pôjde postihnutej komunite.
Na záver sa poďakoval rodine, priateľom či susedom, ktorí sa spojili, aby si navzájom pomohli. To bolo pre neho uprostred tragédie zdrojom útechy.
Nevynechal ani hasičský zbor, záchrannú službu či ďalších ľudí, ktorí rýchlo reagovali na nešťastie a neúnavne pracovali celú noc.
Juhoafričan získal svoju prvú medailu na hrách Commonwealthu v Dillí v roku 2010 vo veku 18 rokov a aktuálne má na konte sedem zlatých, päť strieborných a deväť bronzových medailí z piatich ročníkov.
Počas kariéry získal štyri olympijské medaily, 16 svetových a 10 afrických titulov.
Zdroj: SITA.sk - Krutý návrat domov. Prekonal historický rekord v počte medailí, no úspech zatienil požiar, ktorý si vyžiadal život suseda © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe
Šesťgólová nádielka od Kanaďanov. Slováci však zostali v hre o postup na Hlinka Gretzky Cupe