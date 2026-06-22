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22. júna 2026
Krym dostane Moskvu na kolená, hovorí veliteľ dronových síl. Hovoril aj o bunkrovom dedovi a trofeji
Podľa veliteľa neexistuje iná cesta k oslabeniu ruskej kontroly nad Krymom než pokračovanie vojenského tlaku. Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády
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22.6.2026 (SITA.sk) - Podľa veliteľa neexistuje iná cesta k oslabeniu ruskej kontroly nad Krymom než pokračovanie vojenského tlaku.
Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Po najnovších ukrajinských útokoch na ciele na okupovanom polostrove a v južnom Rusku naznačil, že Kyjev bude pokračovať v systematickej kampani zameranej na oslabovanie ruskej vojenskej prítomnosti v regióne.
„Moskva a bunkrový dedo (Putin) sa budú do poslednej chvíle držať Krymu ako hlavnej trofeje tejto vojny, aj keby sa z neho stal ostrov,“ vyhlásil Brovdi podľa webu liga.net v narážke na ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa neho je polostrov pre Kremeľ nielen strategicky dôležitý, ale aj symbolom ruskej veľmocenskej identity.
Veliteľ bezpilotných síl však tvrdí, že využívanie Krymu ako základne pre útoky proti Ukrajine sa postupne stáva „vojensky absurdné“. Ako ďalší krok ukrajinskej stratégie opísal ničenie protivzdušnej obrany či útoky na zvyšky ruskej flotily.
Podľa Brovdiho môže pokračujúci tlak viesť k situácii, keď bude Krym čeliť vážnym problémom so zásobovaním, dopravou aj energetikou. Tvrdí, že Rusko síce môže naďalej dotovať fungovanie polostrova, no jeho kontrola bude čoraz náročnejšia. „Už to viac nebude tak, ako doteraz,“ zdôraznil.
Brovdi sa zároveň prihovoril Ukrajincom žijúcim na okupovanom Kryme. Ospravedlnil sa za očakávané výpadky, obmedzenia dopravy či zvýšený stres spôsobený pokračujúcimi útokmi. „Držte sa ďalej od vojenských objektov a všetkého, čo môže vzbĺknuť. Dron pracuje precízne, ale pri rúbaní lesa lietajú triesky,“ odkázal obyvateľom polostrova.
Podľa veliteľa neexistuje iná cesta k oslabeniu ruskej kontroly nad Krymom než pokračovanie vojenského tlaku. „Krym položí Moskvu, je to bod psychologického zlomu. Všetky diktatúry sa rúcajú náhle, stačí si spomenúť na akýkoľvek príklad z histórie,“ vyhlásil.
Jeho vyjadrenia prišli po nočných ukrajinských útokoch v noci na nedeľu, pri ktorých boli podľa ukrajinskej strany zasiahnuté objekty v prístave Kaukaz v Krasnodarskom kraji a tiež ropná základňa v Kerči na okupovanom Kryme. Obe lokality sa nachádzajú na opačných stranách Kerčského mosta, ktorý spája polostrov s Ruskom.
Podľa ruských okupačných úradov boli po útokoch prijaté mimoriadne opatrenia vrátane obmedzenia predaja pohonných látok obyvateľstvu. Ukrajinskí predstavitelia v posledných týždňoch opakovane naznačujú, že cieľom je postupne izolovať Krym od ruského zázemia a výrazne skomplikovať jeho zásobovanie. Minister obrany Mychajlo Fedorov nedávno vyhlásil, že polostrov sa v blízkej budúcnosti môže fakticky stať ostrovom.
Zdroj: SITA.sk - Krym dostane Moskvu na kolená, hovorí veliteľ dronových síl. Hovoril aj o bunkrovom dedovi a trofeji © SITA Všetky práva vyhradené.
Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Po najnovších ukrajinských útokoch na ciele na okupovanom polostrove a v južnom Rusku naznačil, že Kyjev bude pokračovať v systematickej kampani zameranej na oslabovanie ruskej vojenskej prítomnosti v regióne.
„Moskva a bunkrový dedo (Putin) sa budú do poslednej chvíle držať Krymu ako hlavnej trofeje tejto vojny, aj keby sa z neho stal ostrov,“ vyhlásil Brovdi podľa webu liga.net v narážke na ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa neho je polostrov pre Kremeľ nielen strategicky dôležitý, ale aj symbolom ruskej veľmocenskej identity.
Krym môže čeliť vážnym problémom
Veliteľ bezpilotných síl však tvrdí, že využívanie Krymu ako základne pre útoky proti Ukrajine sa postupne stáva „vojensky absurdné“. Ako ďalší krok ukrajinskej stratégie opísal ničenie protivzdušnej obrany či útoky na zvyšky ruskej flotily.
Podľa Brovdiho môže pokračujúci tlak viesť k situácii, keď bude Krym čeliť vážnym problémom so zásobovaním, dopravou aj energetikou. Tvrdí, že Rusko síce môže naďalej dotovať fungovanie polostrova, no jeho kontrola bude čoraz náročnejšia. „Už to viac nebude tak, ako doteraz,“ zdôraznil.
Pokračovanie vojenského tlaku
Brovdi sa zároveň prihovoril Ukrajincom žijúcim na okupovanom Kryme. Ospravedlnil sa za očakávané výpadky, obmedzenia dopravy či zvýšený stres spôsobený pokračujúcimi útokmi. „Držte sa ďalej od vojenských objektov a všetkého, čo môže vzbĺknuť. Dron pracuje precízne, ale pri rúbaní lesa lietajú triesky,“ odkázal obyvateľom polostrova.
Podľa veliteľa neexistuje iná cesta k oslabeniu ruskej kontroly nad Krymom než pokračovanie vojenského tlaku. „Krym položí Moskvu, je to bod psychologického zlomu. Všetky diktatúry sa rúcajú náhle, stačí si spomenúť na akýkoľvek príklad z histórie,“ vyhlásil.
Nočné ukrajinské útoky
Jeho vyjadrenia prišli po nočných ukrajinských útokoch v noci na nedeľu, pri ktorých boli podľa ukrajinskej strany zasiahnuté objekty v prístave Kaukaz v Krasnodarskom kraji a tiež ropná základňa v Kerči na okupovanom Kryme. Obe lokality sa nachádzajú na opačných stranách Kerčského mosta, ktorý spája polostrov s Ruskom.
Podľa ruských okupačných úradov boli po útokoch prijaté mimoriadne opatrenia vrátane obmedzenia predaja pohonných látok obyvateľstvu. Ukrajinskí predstavitelia v posledných týždňoch opakovane naznačujú, že cieľom je postupne izolovať Krym od ruského zázemia a výrazne skomplikovať jeho zásobovanie. Minister obrany Mychajlo Fedorov nedávno vyhlásil, že polostrov sa v blízkej budúcnosti môže fakticky stať ostrovom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Krym dostane Moskvu na kolená, hovorí veliteľ dronových síl. Hovoril aj o bunkrovom dedovi a trofeji © SITA Všetky práva vyhradené.
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