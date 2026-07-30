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30. júla 2026

Policajní odborári upozorňujú na deformáciu systému odmeňovania, takmer každá druhá platová tarifa bude pod úrovňou minimálnej mzdy


Tagy: minimálne mzdy Mzdy Odborový zväz polície v SR (OZP) Odbory platové tarify predseda OZP slovenská polícia Štátni zamestnanci

Nepriaznivý vývoj sa podľa OZP netýka len zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Odborový zväz polície v ...



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policia policajne auto 30.7.2026 (SITA.sk) - Nepriaznivý vývoj sa podľa OZP netýka len zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Odborový zväz polície v Slovenskej republike (OZP) upozorňuje, že od 1. januára 2027 dosiahne minimálna mzda podľa zákonného automatu 972 eur, čo znamená, že až 72 zo 154 platových taríf bude nižších ako zákonom ustanovená minimálna mzda. Ako ďalej odborári konštatujú v stanovisku, takmer každá druhá platová tarifa sa tak dostane pod úroveň minimálnej mzdy.

Takmer polovica taríf je ohrozená


V podmienkach Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru sa tento problém podľa odborárov dotýka predovšetkým civilných zamestnancov – sekretárok, zapisovateliek, administratívnych pracovníkov, upratovačiek, technického a obslužného personálu, ako aj ďalších zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

OZP na tento problém upozorňuje dlhodobo. Každoročný rast minimálnej mzdy je správnym opatrením na zvyšovanie životnej úrovne nízkopríjmových zamestnancov. Nemožno však akceptovať, aby štát ako zamestnávateľ na tento vývoj nereagoval primeranou úpravou platových tabuliek. Výsledkom je postupná deformácia tarifného systému odmeňovania,“ skonštatoval predseda OZP Peter Jakubík. Od roku 2027 sa podľa neho problém ešte viac prehĺbi.

Zasiahnutí budú aj skúsení zamestnanci


Po prvýkrát sa dotkne aj zamestnancov so šiestimi rokmi odbornej praxe. Namiesto toho, aby sa s rastúcou praxou a skúsenosťami zamestnanci od minimálnej mzdy vzďaľovali, minimálna mzda ich každoročným rastom doslova dobieha. Takýto stav popiera základný princíp tarifného odmeňovania, ktorým je zohľadnenie vzdelania, odbornej praxe a náročnosti vykonávanej práce,“ zdôraznil šéf policajných odborov.

Doplnil, že v mnohých prípadoch zamestnanci dosahujú úroveň minimálnej mzdy iba prostredníctvom doplatkov alebo ďalších zložiek mzdy, ktoré často zabezpečujú kolektívne zmluvy vyjednané odbormi.

Účelom týchto doplatkov ale podľa neho nie je nahrádzať základný tarifný plat, ale odmeniť zamestnanca za náročnosť práce, pracovné podmienky či pracovný výkon. Nepriaznivý vývoj sa podľa OZP netýka len zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V štátnej službe sa od roku 2027 dostane pod úroveň minimálnej mzdy už štvrtá platová tarifa, pričom doteraz boli pod minimálnou mzdou tri tarifné stupne,“ uviedol Jakubík s tým, že potrebné je poukázať aj na situáciu príslušníkov Policajného zboru.

OZP vyzýva Úrad vlády na revíziu tabuliek


Základná platová tarifa policajta predstavuje v súčasnosti 1 000,50 eura, teda iba 28,50 eura nad minimálnou mzdou, ktorá bude platiť od 1. januára 2027. Ak nedôjde k prijatiu novej platovej tabuľky, ktorú vláda dlhodobo avizuje, bude sa problém postupne prenášať aj do odmeňovania príslušníkov Policajného zboru,“ ozrejmil Jakubík.

Odborový zväz polície v SR preto vyzýva Úrad vlády SR ako gestora právnych predpisov upravujúcich odmeňovanie štátnych a verejných zamestnancov, aby bezodkladne pristúpil ku komplexnej revízii platových tabuliek.

Cieľom musí byť systém odmeňovania, ktorý bude automaticky reagovať na rast minimálnej mzdy, zachová primerané rozdiely medzi jednotlivými platovými triedami a platovými stupňami a zabezpečí dôstojné odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú fungovanie verejnej správy a štátu,“ dodal Jakubík.


Zdroj: SITA.sk - Policajní odborári upozorňujú na deformáciu systému odmeňovania, takmer každá druhá platová tarifa bude pod úrovňou minimálnej mzdy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: minimálne mzdy Mzdy Odborový zväz polície v SR (OZP) Odbory platové tarify predseda OZP slovenská polícia Štátni zamestnanci
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