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05. augusta 2026

Kto bol najlepší slovenský prezident? Čaputová si v prieskume jednoznačne získala voličov PS a Pellegrini si delí miesto s Gašparovičom


Tagy: Prezident SR Prieskum

Za najlepšiu hlavu štátu považujú Zuzanu Čaputovú. Slováci sa podelili o svoj názor na slovenských prezidentov. Za najlepšiu hlavu štátu považujú



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6966577ac9b2d616887962 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Za najlepšiu hlavu štátu považujú Zuzanu Čaputovú.


Slováci sa podelili o svoj názor na slovenských prezidentov. Za najlepšiu hlavu štátu považujú Zuzanu Čaputovú. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk.

Čaputovú za najlepšiu slovenskú prezidentku označilo 32 percent respondentov. Za ňou nasleduje s 21 percentamiRudolf Schuster. S veľkým odskokom nasleduje Ivan Gašparovič a súčasný prezident Peter Pellegrini, ktorých považuje za najlepších prezidentov 13 percent opýtaných. Michala Kováča a Andreja Kisku označilo len päť percent respondentov. K otázke sa nevedelo vyjadriť 11 percent Slovákov.

Zaujímavé je v prieskume sledovať názory naprieč politickým spektrom. Čaputová si jednoznačne získala voličov Progresívneho Slovenska. Až 72 percent z nich ju považuje za najlepšiu prezidentku. Vysokú podporu má aj u voličov Demokratov (69 %) a tiež strany Sloboda a Solidarita (58 %).

Súčasný prezident Pellegrini si získal priazeň najmä voličov Hlasu-SD (44 %) a tiež Smeru-SD (38 %). Voliči Smeru-SD zároveň vyjadrili vysokú podporu aj Gašparovičovi a Schusterovi, ktorí od nich dostali zhodne po 26 percent. Najobľúbenejším prezidentom medzi voličmi hnutia Republika je Rudolf Schuster. Agentúra Focus robila prieskum od 22. do 29. júna na vzorke 1 027 respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Kto bol najlepší slovenský prezident? Čaputová si v prieskume jednoznačne získala voličov PS a Pellegrini si delí miesto s Gašparovičom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident SR Prieskum
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