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SPP pokračuje v napĺňaní zásobníkov plynu. Druhý míľnik splní s predstihom
Tagy: PR Zásobníky plynu
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v zodpovednej príprave na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Spoločnosť priebežne napĺňa svoju kapacitu v podzemných zásobníkoch zemného plynu z ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v zodpovednej príprave na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu.
Spoločnosť priebežne napĺňa svoju kapacitu v podzemných zásobníkoch zemného plynu z diverzifikovaného portfólia dodávok od významných medzinárodných partnerov a všetky míľniky stanovené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme plní podľa harmonogramu, resp. s predstihom.
SPP splnil prvý míľnik stanovený rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR. K 1. júlu 2026 zabezpečil uskladnenie 5,633 TWh zemného plynu. Už v najbližších dňoch zároveň spoločnosť splní aj druhý míľnik, ktorý je podľa harmonogramu stanovený až na 1. septembra 2026, keď objem plynu uskladnený v zásobníkoch dosiahne 13 TWh.
Na začiatku zimnej sezóny 2026/2027 bude mať SPP, v súlade s rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR, v zásobníku uskladnených 17,5 TWh plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníkoch na zimnú sezónu 8 TWh plynu.
"Bezpečnosť dodávok zemného plynu patrí medzi naše hlavné priority. Vďaka diverzifikovanému portfóliu dodávok od veľkých medzinárodných spoločností priebežne zabezpečujeme dodávky plynu pre našich zákazníkov aj napĺňanie podzemných zásobníkov. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, aj naďalej garantujeme spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
Podzemné zásobníky zemného plynu sú dôležitým prvkom energetickej bezpečnosti Slovenska. Počas letných mesiacov sa do nich zemný plyn vtláča, aby bol počas zimy pripravený pokrývať zvýšenú spotrebu. SPP aj v uplynulých dvoch zimných sezónach zabezpečil pred začiatkom vykurovacej sezóny uskladnenie viac ako 17 TWh plynu.
Situácia na európskom trhu však zostáva naďalej náročná. Počas letnej vtlačnej sezóny pretrvávajú minimálne cenové rozdiely medzi letnými a zimnými cenami zemného plynu. Takzvaný negatívny spread, keď sú ceny plynu v lete vyššie ako ceny plynu v zime znamená, že pre mnohých obchodníkov nie je ekonomicky výhodné plyn do zásobníkov vtláčať, čo môže viesť k nižšej naplnenosti zásobníkov v niektorých európskych krajinách pred zimou 2026/2027.
Aj preto je pre SPP mimoriadne dôležité rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR, ktorým bola spoločnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme uložená povinnosť zabezpečiť dostatočné množstvo zemného plynu v slovenských zásobníkoch pred začiatkom vykurovacej sezóny. SPP bude aj naďalej pokračovať v napĺňaní zásobníkov podľa stanoveného harmonogramu tak, aby boli na začiatku zimy pripravené zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky zemného plynu pre slovenské domácnosti, podnikateľov aj priemysel.
SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP Mobilita s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám a zároveň poskytuje služby nabíjania pre elektrické vozidlá. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP pokračuje v napĺňaní zásobníkov plynu. Druhý míľnik splní s predstihom © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť priebežne napĺňa svoju kapacitu v podzemných zásobníkoch zemného plynu z diverzifikovaného portfólia dodávok od významných medzinárodných partnerov a všetky míľniky stanovené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme plní podľa harmonogramu, resp. s predstihom.
SPP splnil prvý míľnik stanovený rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR. K 1. júlu 2026 zabezpečil uskladnenie 5,633 TWh zemného plynu. Už v najbližších dňoch zároveň spoločnosť splní aj druhý míľnik, ktorý je podľa harmonogramu stanovený až na 1. septembra 2026, keď objem plynu uskladnený v zásobníkoch dosiahne 13 TWh.
Na začiatku zimnej sezóny 2026/2027 bude mať SPP, v súlade s rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR, v zásobníku uskladnených 17,5 TWh plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníkoch na zimnú sezónu 8 TWh plynu.
"Bezpečnosť dodávok zemného plynu patrí medzi naše hlavné priority. Vďaka diverzifikovanému portfóliu dodávok od veľkých medzinárodných spoločností priebežne zabezpečujeme dodávky plynu pre našich zákazníkov aj napĺňanie podzemných zásobníkov. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, aj naďalej garantujeme spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
Podzemné zásobníky zemného plynu sú dôležitým prvkom energetickej bezpečnosti Slovenska. Počas letných mesiacov sa do nich zemný plyn vtláča, aby bol počas zimy pripravený pokrývať zvýšenú spotrebu. SPP aj v uplynulých dvoch zimných sezónach zabezpečil pred začiatkom vykurovacej sezóny uskladnenie viac ako 17 TWh plynu.
Situácia na európskom trhu však zostáva naďalej náročná. Počas letnej vtlačnej sezóny pretrvávajú minimálne cenové rozdiely medzi letnými a zimnými cenami zemného plynu. Takzvaný negatívny spread, keď sú ceny plynu v lete vyššie ako ceny plynu v zime znamená, že pre mnohých obchodníkov nie je ekonomicky výhodné plyn do zásobníkov vtláčať, čo môže viesť k nižšej naplnenosti zásobníkov v niektorých európskych krajinách pred zimou 2026/2027.
Aj preto je pre SPP mimoriadne dôležité rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR, ktorým bola spoločnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme uložená povinnosť zabezpečiť dostatočné množstvo zemného plynu v slovenských zásobníkoch pred začiatkom vykurovacej sezóny. SPP bude aj naďalej pokračovať v napĺňaní zásobníkov podľa stanoveného harmonogramu tak, aby boli na začiatku zimy pripravené zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky zemného plynu pre slovenské domácnosti, podnikateľov aj priemysel.
SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP Mobilita s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám a zároveň poskytuje služby nabíjania pre elektrické vozidlá. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP pokračuje v napĺňaní zásobníkov plynu. Druhý míľnik splní s predstihom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Zásobníky plynu
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