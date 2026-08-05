|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hortenzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. augusta 2026
Rodinná karta sa má spustiť už budúci rok. Štát chystá zľavy na detské potreby aj voľnočasové aktivity – VIDEO
Nárok na rodinnú kartu budú mať rodiny s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov. Ministerstvo práce pokračuje v príprave ...
Zdieľať
5.8.2026 (SITA.sk) - Nárok na rodinnú kartu budú mať rodiny s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov.
Ministerstvo práce pokračuje v príprave rodinnej karty, ktorá by mohla už v budúcom roku priniesť pre rodiny s deťmi zľavy na detské tovary a služby. Poskytovať ju rezort plánuje vo forme aplikácie, verejné obstarávanie na dodávateľa plánujú vyhlásiť na jeseň. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory pre rodiny s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa,“ priblížil Tomáš. Zdôraznil, že rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale „symbolom a prejavom rešpektu k rodinám“.
Nárok na rodinnú kartu budú mať rodiny s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov. Pri jej príprave sa rezort práce inšpiroval skúsenosťami zo zahraničia. Tomáš priblížil, že rodinná karta má vytvoriť priestor na spoluprácu so súkromným sektorom. „Obchodníci a poskytovatelia služieb získajú možnosť osloviť rodiny s deťmi prostredníctvom jednotného celoštátneho systému,“ uviedol Tomáš s tým, že v projekte chcú spojiť sociálny, ekonomický, spoločenský a technologický rozmer.
Na príprave rodinnej karty rezort pracuje už rok. Po trhových konzultáciách sa aktuálne proces posúva k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. Verejnú súťaž na dodávateľa plánuje rezort vyhlásiť na jeseň. Samotnú rodinnú kartu by chcelo ministerstvo podľa Tomáša uviesť do praxe v priebehu budúceho roka.
Rodinná karta bude vo forme aplikácie. Rodiny s deťmi by si v rámci nej mohli u zapojených partnerov uplatniť zľavy napríklad na potraviny, hygienické potreby pre deti, detské oblečenie či obuv. Zvýhodnenie by mohli mať aj pri zdravotnej starostlivosti, na kultúrnych podujatiach, či pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách. „Konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo partneri ponúknu alebo čo s nimi dodávateľ dohodne,“ spresnil Tomáš.
„Skúsenosti z praxe zo zahraničia hovoria, že pri takomto projekte, ako je rodinná karta, je dôležitá postupnosť budovania tohto systému. Najprv urobiť pevný základ, potom vyhodnocovanie a postupne rozširovať systém o ďalšie zľavy na tovary a služby,“ doplnil minister práce.
Dodal, že k príprave a následnému spusteniu rodinnej karty nie je nutná žiadna úprava legislatívy. Systém by mal prevádzkovať vysúťažený dodávateľ, rezort práce bude dohliadať na pravdivosť údajov v informačnom systéme.
Zdroj: SITA.sk - Rodinná karta sa má spustiť už budúci rok. Štát chystá zľavy na detské potreby aj voľnočasové aktivity – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce pokračuje v príprave rodinnej karty, ktorá by mohla už v budúcom roku priniesť pre rodiny s deťmi zľavy na detské tovary a služby. Poskytovať ju rezort plánuje vo forme aplikácie, verejné obstarávanie na dodávateľa plánujú vyhlásiť na jeseň. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Nebude to sociálna dávka
„Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory pre rodiny s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa,“ priblížil Tomáš. Zdôraznil, že rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale „symbolom a prejavom rešpektu k rodinám“.
Nárok na rodinnú kartu budú mať rodiny s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov. Pri jej príprave sa rezort práce inšpiroval skúsenosťami zo zahraničia. Tomáš priblížil, že rodinná karta má vytvoriť priestor na spoluprácu so súkromným sektorom. „Obchodníci a poskytovatelia služieb získajú možnosť osloviť rodiny s deťmi prostredníctvom jednotného celoštátneho systému,“ uviedol Tomáš s tým, že v projekte chcú spojiť sociálny, ekonomický, spoločenský a technologický rozmer.
Na príprave rodinnej karty rezort pracuje už rok. Po trhových konzultáciách sa aktuálne proces posúva k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. Verejnú súťaž na dodávateľa plánuje rezort vyhlásiť na jeseň. Samotnú rodinnú kartu by chcelo ministerstvo podľa Tomáša uviesť do praxe v priebehu budúceho roka.
Forma aplikácie
Rodinná karta bude vo forme aplikácie. Rodiny s deťmi by si v rámci nej mohli u zapojených partnerov uplatniť zľavy napríklad na potraviny, hygienické potreby pre deti, detské oblečenie či obuv. Zvýhodnenie by mohli mať aj pri zdravotnej starostlivosti, na kultúrnych podujatiach, či pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách. „Konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo partneri ponúknu alebo čo s nimi dodávateľ dohodne,“ spresnil Tomáš.
„Skúsenosti z praxe zo zahraničia hovoria, že pri takomto projekte, ako je rodinná karta, je dôležitá postupnosť budovania tohto systému. Najprv urobiť pevný základ, potom vyhodnocovanie a postupne rozširovať systém o ďalšie zľavy na tovary a služby,“ doplnil minister práce.
Dodal, že k príprave a následnému spusteniu rodinnej karty nie je nutná žiadna úprava legislatívy. Systém by mal prevádzkovať vysúťažený dodávateľ, rezort práce bude dohliadať na pravdivosť údajov v informačnom systéme.
Zdroj: SITA.sk - Rodinná karta sa má spustiť už budúci rok. Štát chystá zľavy na detské potreby aj voľnočasové aktivity – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zažite magický Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný kúziel a živý had!
Zažite magický Rokfort na Liptove: čaká vás deň plný kúziel a živý had!
<< predchádzajúci článok
Kto bol najlepší slovenský prezident? Čaputová si v prieskume jednoznačne získala voličov PS a Pellegrini si delí miesto s Gašparovičom
Kto bol najlepší slovenský prezident? Čaputová si v prieskume jednoznačne získala voličov PS a Pellegrini si delí miesto s Gašparovičom