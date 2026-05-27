 24hod.sk    Šport

27. mája 2026

Kto boli kľúčoví hráči podľa Šatana a kedy podali Slováci podnet na rozhodcov? – FOTO


Tagy: Hodnotenie Kritika MS v hokeji 2026 prezident SZĽH Rozhodcovia Slovenskí hokejisti

Miroslav Šatan naznačil, že po podnete na rozhodcov prišla odveta od IIHF. Keď sa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan postavil pred novinárov krátko po vyradení ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Miroslav Šatan naznačil, že po podnete na rozhodcov prišla odveta od IIHF.


Keď sa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan postavil pred novinárov krátko po vyradení Slovenska Švédskom na MS vo Fribourgu, cítil v sebe najmä smútok z toho, že štvrťfinále bolo na dosah, ale nepodarilo sa ho dosiahnuť.

"Chýbal nám kúsok do štvrťfinále, som z toho sklamaný. Proti Čechom to bol exponovaný zápas, ale už je zbytočné sa k nemu vracať. Možno však mohli rozhodcovia niektoré veci urobiť lepšie. Na to sa však nevyhováram," uviedol Šatan, cituje ho web iSport.blesk.cz.

Šatan zrejme narážal na neodpískaný faul českého útočníka Romana Červenku na slovenského obrancu Luku Radivojeviča, po ktorom strelil práve Červenka šikovne korčuľou chrbtom k bránke víťazný gól Česka.

Sťažnosť a odveta


Na priamu otázku, či posielal sťažnosť na rozhodcov po zápasu proti Čechom, súhlasne odpovedal:

"Áno! Dostali sme odpoveď a v posledných dvoch zápasoch sme dostali na náš duel aj českého rozhodcu. Ani neviem, čo mám na to povedať. Asi je to zbytočné," vravel Šatan.



Českí menovci


Podľa rovnakého zdroja však českí rozhodcovia podali v oboch posledných zápasoch Slovákov proti Kanade aj Švédsku profesionálny výkon. Zhodou okolností išlo o úplných menovcom Jiřiho Ondráčka a Jiŕího Ondráčka (bez rodinných väzieb), pričom jeden bol vedený ako hlavný a druhý ako čiarový rozhodca.

"Faktom je, že v oboch posledných dueloch na turnaji mali Slováci viac presiloviek ako ich súperi. A ani ostatné herné situácie nenasvedčovali výraznejšiemu pochybeniu zo strany českých mužov v pruhovanom. Nestalo sa nič také, čím by mančaft spod Tatier znevýhodnili alebo poškodili," napísal web iSport.blesk.cz.

Spokojnosť s Pospíšilovcami


Pobytu na trestnej lavici sa v závere turnaja úspešne vyhýbali aj slovenskí búrliváci bratia Martin a Kristián Pospíšilovci.

"Boli to pre nás kľúčoví hráči, ktorí ťahali prvý útok a bojovali. Niekedy to bolo aj s emóciami, ale tie patria k hokeju. Držali sa na uzde a nerobili nič, čo by prekážalo celému tímu. Do zápasov prinášali správny náboj, ale aj góly a efektivitu. Boli sme s nimi spokojní," uzavrel Šatan


Zdroj: SITA.sk - Kto boli kľúčoví hráči podľa Šatana a kedy podali Slováci podnet na rozhodcov? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

