Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
West Ham po vypadnutí z Premier League nemusí riešiť trénerskú otázku. Portugalský odborník sa rozhodol zostať
Nuno Espírito Santo sa zaviazal priviesť "kladivárov" späť do Premier League.
27.5.2026 (SITA.sk) - Nuno Espírito Santo sa zaviazal priviesť "kladivárov" späť do Premier League.
Portugalský futbalový odborník Nuno Espírito Santo zostáva na poste trénera klubu West Ham United aj po zostupe tímu z Premier League, oznámil to londýnsky klub.
Diskusie medzi portugalským koučom a organizáciou sa konali po víkende, počas ktorého "kladivári" v poslednom zápase sezóny zdolali Leeds United 3:0, no napriek tomu vypadli do nižšej súťaže The Championship.
Existovali špekulácie o možnom odchode spomenutého kormidelníka zo štadióna London Stadium napriek zlepšenej forme medzi januárom a aprílom, kedy West Ham nazbieral 22 bodov z 13 zápasov. V závere ročníka však prišli tri prehry z ostatných štyroch duelov a to sa ukázalo ako rozhodujúce. Na úkor West Hamu sa zachránili futbalisti Tottenhamu Hotspur.
Vyjadrili si oddanosť
"V priebehu tohto týždňa sme mali stretnutia s hlavným trénerom Nunom Espíritom Santom a s potešením môžeme potvrdiť, že vyjadril svoju ďalšiu oddanosť klubu - tak, ako my jemu," uviedol klub v stanovisku.
"Jasne vyjadril, že je vysoko motivovaný výzvou priviesť West Ham United späť medzi elitu hneď na prvý pokus. To musí byť nepochybným cieľom na nasledujúcu sezónu," doplnilli Londýnčania.
Úspešná misia vo Wolverhamptone
Nuno Espírito Santo má skúsenosti so zápasmi v súťaži The Championship, v ktorej dosiahol veľký úspech a získal titul s Wolverhamptonom Wanderers v roku 2018 s 99 bodmi.
"Aj keď konečný výsledok v nedeľu bol bolestivý, predstavenstvo klubu verí, že v ostatných mesiacoch sa ukázali širšie známky zlepšenia a pokroku, preto chceme, aby Nuno pokračoval vo vývoji tohto progresu," dodal klub.
Zdroj: SITA.sk - West Ham po vypadnutí z Premier League nemusí riešiť trénerskú otázku. Portugalský odborník sa rozhodol zostať © SITA Všetky práva vyhradené.
Šatan zhodnotil účinkovanie Slovákov na MS. Panovala spokojnosť s tvrdou hrou Pospíšilovcov či mladíkmi? – VIDEO, FOTO
Kto boli kľúčoví hráči podľa Šatana a kedy podali Slováci podnet na rozhodcov? – FOTO
