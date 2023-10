Odsúdenie Kisku je podľa TIS bezprecedentné, postupovalo sa prísnejšie ako inokedy

Odsúdenie exprezidenta za daňový delikt

Polícia a prokuratúra postupovali prísnejšie

12.10.2023 (SITA.sk) - Odsúdenie exprezidenta Andreja Kisku je bezprecedentné vo viacerých ohľadoch. Konštatuje to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Ide o prvý podobný rozsudok v prípade bývalého prezidenta Slovenska, avšak za mimoriadne možno považovať aj okolnosti celého prípadu.„Jednak preto, že popradský okresný súd odsúdil exprezidenta za daňový delikt v súvislosti s jeho prezidentskou kampaňou z roku 2014, ale aj pre Kiskov sporný postoj k podozreniam, jeho rozhodnutie nesúdiť sa s daňovým úradom, ako aj politicko-kriminálny rozmer kauzy týkajúci sa údajného Kiskovho vydierania vtedajším premiérom Robertom Ficom,“ uviedla TIS.Mimovládka poukazuje na to, že aj v súvislosti s údajným vydieraním Andreja Kisku boli Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák v roku 2022 obvinení pre zosnovanie zločineckej skupiny. Obvinenie však pred rokom zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku Analýza Denníka N zároveň ukázala, že polícia a prokuratúra postupovali v prípade exprezidenta prísnejšie, ako pri podobných daňových deliktoch z minulosti.„Aj naša následná analýza rozsudkov z júna 2019 potvrdila, že odsúdenie podnikateľa za daňový podvod pri skutočných transakciách je dosť nezvyčajné, hoci nejde o prvý prípad,“ uviedla TIS.Nezodpovedaný zatiaľ zostáva aj argument obhajoby, podľa ktorého by pri takomto výklade práva strácalo daňové konanie zmysel, ak by sporné zaúčtovanie nákladov v účtovníctve a následná náprava mala byť vyhodnocovaná ako trestný čin.Pre dôveru verejnosti v právny štát bude teraz podľa Transparency veľmi dôležité, ako sa s touto politicky exponovanou kauzou odvolacie súdy vyrovnajú a ako vyčerpávajúco verdikt verejnosti vysvetlia.„Andrej Kiska má stále možnosť svoje meno pred súdom obhájiť. Škoda, že takúto príležitosť po zásahu generálnej prokuratúry v uvedenom prípade nedostal aj pravdepodobný štvornásobný premiér Robert Fico,“ uviedla Transparency.