Kto bude novým šampiónom NHL? Vegas a „outsider“ Florida druhýkrát zabojujú o Stanleyho pohár

30.5.2023 (SITA.sk) - Hokejisti amerického klubu Vegas Golden Knights zo zámorskej NHL sa druhýkrát v krátkej histórii prebojovali do finále Stanleyho pohára . Vyzvú v ňom hráčov klubu Florida Panthers, ktorý má tiež na konte jeden neúspešný pokus získať trofej.Tím z Las Vegas v pondelkovom šiestom dueli finále Západnej konferencie zvíťazil na ľade Dallasu Stars 6:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspel 4:2 na zápasy. Predtým v play-off prešli cez Winnipeg Jets "Zlatí rytieri" sa dostali do záverečnej série o titul hneď po vstupe do profiligy, v sezóne 2017/2018 prehrali vo finále play-off s Washingtonom Capitals. "Panteri" pri doterajšej jedinej finálovej účasti v roku 1996 podľahli Coloradu Avalanche.Tentoraz sú oba tímy v odlišnej pozícii. Vegas ukončilo základnú časť tohto ročníka s najlepšou bilanciou v Západnej konferencii, kým Florida sa ledva dostala do play-off. Mužstvo zo Sunrise však ako papierový outsider vyradilo Boston Bruins, Toronto Maple Leafs aj Carolinu Hurricanes."Veľmi mi pripomínajú tím Vegas pri prvej účasti vo finále, vtedy s nami tiež nikto nepočítal. Tvrdo sa nadreli na postup a zaslúžili si to. Majú celkovo skvelý tím, vrátane brankára. Rozhodne sa teším na zápasy proti nim, bude to dobrá séria," povedal o finálovom súperovi útočník Vegas Jonathan Marchessault, citoval ho oficiálny web profiligy.Hráčov Floridy nepodceňuje ani Jack Eichel. "Sú veľmi rýchli a ich brankár chytá naozaj dobre. Hrajú svoj najlepší hokej a ťažko sa proti nim hrá. Vieme, že to bude bitka a sme na ňu pripravení," vyhlásil najproduktívnejší hráč Vegas v play-off s 18 bodmi (6+12) v 17 dueloch.Ťahúňom floridského tímu je Matthew Tkachuk, ktorý strelil vo finále Východnej konferencie tri víťazné góly. Celkovo skóroval v play-off trikrát v predĺžení a je najproduktívnejší hráč Panthers s 21 bodmi (9+12)."Znova budeme v pozícii outsidera a pokúsime sa dokázať ľuďom, že sa v nás mýlia. Vieme, aký máme tím, ako máme hrať a ako byť úspešní. Je naozaj výnimočné sledovať, ako si hráči veria a akí sú pokojní. Na ľade si to užívame a máme pred sebou ešte pár týždňov. Dúfame, že to bude najlepšie obdobie našich životov. Všetci sa na to tešíme," uviedol 25-ročný americký útočník.Vegas a Florida sa v základnej časti sezóny 2022/2023 stretli dvakrát a oba tímy zaznamenali po jednom triumfe na domácom ľade. Mužstvá sa budú spoliehať aj na svojich gólmanov.Rus Sergej Bobrovskij odchytal v play-off 13 duelov za Panthers a dosiahol v nich 11 víťazstiev pri úspešnosti zákrokov 93,5 % a priemere 2,21 inkasovaného gólu na zápas.Adin Hill zaznamenal v bránke Vegas bilanciu sedem triumfov a tri prehry, vychytal tiež dve čisté kontá pri úspešnosti 93,7 % a priemere 2,07 inkasovaného gólu. Finálová séria sa začne v sobotu v Las Vegas.