Molčan na Roland Garros postúpil do 2. kola, s domácim Gastonom nestratil ani set

30.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezónyVyrovnal tak svoje maximum na tomto podujatí z vlaňajška, pred rokom vypadol s najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom. Na postup do 2. kola Molčan potreboval v stredu iba tri sety, za 145 minút zdolal domáceho držiteľa voľnej karty Huga Gastona v ich prvom vzájomnom zápase 6:1, 7:6 (4), 6:4. Súperom slovenského tenistu v nasledujúcom súboji bude víťaz duel medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Juhoafričanom Lloydom Harrisom So Zverevom ešte Molčan nehral, s Harrisom má vyrovnanú bilanciu 1:1. Ešte v roku 2015 mu na turnaji ITF v tureckej Antalyii podľahol :6, 3:6, vlani ho na turnaji ATP v Dubaji zdolal 6:3, 6:3.Prvý set v stredu patril jednoznačne Molčanovi, ktorý dvakrát brejkol súpera a na jeho zisk využil druhý setbal pri vlastnom servise. Druhý set bol mimoriadne vyrovnaný a obaja hráči dvakrát prišli o podanie, rozhodovala až skrátená hra a v slovenský tenista triumfoval 7:4. Ani v treťom sete nebolo podanie pre oboch hráčov veľkou výhodou.Molčan prišiel o servis dvakrát, no Francúz až trikrát a napokon sa z triumfu a postupu tešila slovenská singlová jednotka, ktorá pri servise Gastona premenila druhý mečbal.