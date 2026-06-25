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25. júna 2026
Kto by vyhral voľby v polovici júna? Demokrati si v prieskume polepšili najviac, matovičovci naopak stratili
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ24 Opozícia Parlamentné voľby Prieskum Prieskum agentúry AKO Volebné preferencie
Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 60,8 percenta opýtaných. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júna, zvíťazilo by ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 60,8 percenta opýtaných.
Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júna, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), volilo by ho 20 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ 24, ktorý bol realizovaný v dňoch 10. až 18. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Za progresívcami skončila so ziskom 18,6 percenta strana Smer-SD.
Tretiu priečku obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 9,5 percenta opýtaných. Nasleduje strana Hlas-SD s podporou 8,6 percenta voličov, tesne za ňou by s volebným ziskom 8,4 percenta skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Do parlamentu by sa tiež dostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou ôsmich percent voličov, Hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta voličských hlasov a napokon Demokrati. Túto mimoparlamentnú stranu by volilo 6,2 percenta opýtaných.
Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 60,8 percenta opýtaných, ďalších 10,5 percenta by voliť nešlo, 25,5 percenta nevedelo, či by sa na voľbách zúčastnila. Odpovedať nechcelo 3,2 percenta opýtaných.
Do parlamentu by sa veľmi tesne nedostala Slovenská národná strana, ktorej prieskum nameral voličskú podporu 4,9 percenta. Pred bránami Národnej rady SR by skončila aj Maďarská Aliancia s podporou 3,2 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina s 2,5 percenta hlasov, Právo na pravdu, ktorý by volilo 2,3 percenta účastníkov prieskumu, a tiež Strana vidieka s 0,3 percenta hlasov a subjekt Karma s podporou 0,2 percenta voličov.
V porovnaní s májovými výsledkami si najväčšmi polepšili Demokrati, a to o 1,1 percentuálneho bodu. Naopak, najviac stratili Hnutie Slovensko, ktoré malo v prieskume o 0,9 percentuálneho bodu menej ako v máji, a tiež Maďarská Aliancia, ktorá v medzimesačnom porovnaní stratila 0,8 percentuálneho bodu.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko malo v parlamente 35 poslancov. Smer-SD by obsadil 32 kresiel a Republika 16. Hlas-SD a SaS by mali zhodne po 15 poslancov, kresťanskí demokrati o jedného menej, teda 14. Hnutie Slovensko by v parlamente reprezentovalo 12 poslancov a Demokrati by mali jedenástich.
Aj keby sa Smer a Hlas spojili s Republikou, na vládnutie by to nestačilo. Spoločne by mali 63 mandátov (na väčšinu v parlamente je potrebných viac ako 75 poslancov). Strany súčasnej opozície by boli schopné získať nadpolovičnú väčšinu v parlamente, no potrebovali by na to aj matovičovcov. Bez Hnutia Slovensko totiž majú PS, SaS, KDH a Demokrati spolu 75 mandátov, čo je presne polovica kresiel v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby v polovici júna? Demokrati si v prieskume polepšili najviac, matovičovci naopak stratili © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici júna, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), volilo by ho 20 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre spravodajskú televíziu JOJ 24, ktorý bol realizovaný v dňoch 10. až 18. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Za progresívcami skončila so ziskom 18,6 percenta strana Smer-SD.
Tretiu priečku obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 9,5 percenta opýtaných. Nasleduje strana Hlas-SD s podporou 8,6 percenta voličov, tesne za ňou by s volebným ziskom 8,4 percenta skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Do parlamentu by sa dostalo aj KDH
Do parlamentu by sa tiež dostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou ôsmich percent voličov, Hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta voličských hlasov a napokon Demokrati. Túto mimoparlamentnú stranu by volilo 6,2 percenta opýtaných.
Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 60,8 percenta opýtaných, ďalších 10,5 percenta by voliť nešlo, 25,5 percenta nevedelo, či by sa na voľbách zúčastnila. Odpovedať nechcelo 3,2 percenta opýtaných.
Do parlamentu by sa veľmi tesne nedostala Slovenská národná strana, ktorej prieskum nameral voličskú podporu 4,9 percenta. Pred bránami Národnej rady SR by skončila aj Maďarská Aliancia s podporou 3,2 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina s 2,5 percenta hlasov, Právo na pravdu, ktorý by volilo 2,3 percenta účastníkov prieskumu, a tiež Strana vidieka s 0,3 percenta hlasov a subjekt Karma s podporou 0,2 percenta voličov.
V porovnaní s májovými výsledkami si najväčšmi polepšili Demokrati, a to o 1,1 percentuálneho bodu. Naopak, najviac stratili Hnutie Slovensko, ktoré malo v prieskume o 0,9 percentuálneho bodu menej ako v máji, a tiež Maďarská Aliancia, ktorá v medzimesačnom porovnaní stratila 0,8 percentuálneho bodu.
Rozdelenie mandátov
Po prepočítaní hlasov na mandáty by Progresívne Slovensko malo v parlamente 35 poslancov. Smer-SD by obsadil 32 kresiel a Republika 16. Hlas-SD a SaS by mali zhodne po 15 poslancov, kresťanskí demokrati o jedného menej, teda 14. Hnutie Slovensko by v parlamente reprezentovalo 12 poslancov a Demokrati by mali jedenástich.
Aj keby sa Smer a Hlas spojili s Republikou, na vládnutie by to nestačilo. Spoločne by mali 63 mandátov (na väčšinu v parlamente je potrebných viac ako 75 poslancov). Strany súčasnej opozície by boli schopné získať nadpolovičnú väčšinu v parlamente, no potrebovali by na to aj matovičovcov. Bez Hnutia Slovensko totiž majú PS, SaS, KDH a Demokrati spolu 75 mandátov, čo je presne polovica kresiel v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby v polovici júna? Demokrati si v prieskume polepšili najviac, matovičovci naopak stratili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) JOJ24 Opozícia Parlamentné voľby Prieskum Prieskum agentúry AKO Volebné preferencie
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