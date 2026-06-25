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25. júna 2026

Úradu inšpekčnej služby obvinil policajtku pre neoprávnenú refundáciu kolkov, sama sa priznala


Tagy: Cudzinecká polícia hovorkyňa policajnej inšpekcie Kolky obvinená Policajná inšpekcia Policajtka Štátny rozpočet

Prípad sa týka viac ako 1 000 samostatných skutkov. Príslušníci Úradu inšpekčnej služby v rámci akcie ...



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25.6.2026 (SITA.sk) - Prípad sa týka viac ako 1 000 samostatných skutkov.


Príslušníci Úradu inšpekčnej služby v rámci akcie „Bowling“ zadržali policajtku zaradenú na oddelení cudzineckej polície v Trnave, a tiež jej manžela, pričom policajtku obvinili z trestného činu sprenevery formou spolupáchateľstva.

Cudzinecká polícia v Trnave


Ako ďalej informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, v prípade neoprávnenej refundácie kolkov je stíhaná aj ďalšia osoba, ktorá je v štátnozamestnaneckom pomere Ministerstva vnútra SR a momentálne sa nachádza v zahraničí.

Prípad sa týka viac ako 1 000 samostatných skutkov. Trestná činnosť páchaná trojicou osôb sa podľa policajnej inšpekcie konkrétne diala od roku 2017 do apríla 2025 na pracovisku cudzineckej polície v Trnave.

Škoda na štátnom rozpočte


„V rámci prijímania žiadostí týkajúcich sa pobytovej agendy a úhrady správnych poplatkov vo forme kolkov si tieto kolky prisvojili, nespotrebovali ich a následne po určitom čase ich vybrali z konkrétnych spisov a refundovali prostredníctvom poštových pobočiek v mestách Sereď, Galanta, Hlohovec, Nitra a Trnava, pričom takto získané peniaze si nechali pre svoju vlastnú potrebu, čím spôsobili škodu na štátnom rozpočte SR vo výške takmer 76 000 eur,“ vysvetlila Dobiášová.

Obvinená policajtka sa podľa hovorkyne pri výsluchu v plnej miere priznala. „Stíhaná bude na slobode,“ dodala Dobiášová.


Zdroj: SITA.sk - Úradu inšpekčnej služby obvinil policajtku pre neoprávnenú refundáciu kolkov, sama sa priznala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinecká polícia hovorkyňa policajnej inšpekcie Kolky obvinená Policajná inšpekcia Policajtka Štátny rozpočet
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