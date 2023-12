Ukrajinský parlament schválil legalizáciu marihuany na medicínske účely, má pomôcť ľuďom so stresom z vojny

Zákon navrhol premiér Šmyhaľ

Prísne kontroly a lekársky predpis

21.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament v utorok odhlasoval legalizáciu medicínskej marihuany po tom, čo vojna s Ruskom zanechala tisíce ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou.Podľa mnohých by práve táto medicínska marihuana mohla pomôcť zmierniť ťažké psychické stavy u ľudí zasiahnutých vojnou.Nový zákon, ktorý vstúpi do platnosti o šesť mesiacov a ktorý tiež povoľuje využívanie marihuany na vedecké a priemyselné účely, schválil 401-členný parlament v Kyjive 248 hlasmi.Úplný rozpis hlasovania nebol bezprostredne k dispozícii. Zákon navrhol premiér Denys Šmyhaľ O možnej legalizácii marihuany na lekárske účely sa na Ukrajine diskutuje už dlho. Mnohí ľudia argumentovali v prospech výhod, ktoré môže liečba priniesť, zatiaľ čo iní sa obávali, že legalizácia medicínskej marihuany by viedla k prílevu drog do ulíc ukrajinských miest.Debata nabrala nový impulz po tom, čo Rusko 24. februára 2022 naplno vtrhlo na Ukrajinu. Kremeľské sily opakovane použili silné rakety na ostreľovanie civilných cieľov po celej krajine, čo malo ničivé následky.Predpokladá sa, že mnoho ľudí v dôsledku ruských útokov trpí stresom a úzkosťou.Legislatíva zavádza prísne kontroly výroby a distribúcie konopy. Na získanie akéhokoľvek lieku obsahujúceho konopu bude potrebný lekársky predpis. Rekreačné užívanie konopy zostáva trestným činom.