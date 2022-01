Niektorí sudcovia vnášajú do komunikácie podľa ZOJ neznášanlivosť a intoleranciu, pri kritike justície používajú osobné urážky

Kedykoľvek odvolateľní

Odvaha sudcov zlacnela

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Niektorí sudcovia vnášajú do komunikácie neznášanlivosť, intoleranciu a eskalujú polarizáciu sudcov. Skonštatovala to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ).Za neprípustné považujú napríklad „hanlivé a nepravdivé“ označenie členov Súdnej rady Slovenskej republiky nominovaných výkonnou a zákonodarnou mocou. Stanovisko ZOJ poskytol hovorca iniciatívy Dušan Čimo.Ako pokračovala ZOJ, členovia súdnej rady nominovaní vládou, prezidentom a parlamentom bývajú označovaní za „marionety konajúce na pokyn a odvádzajúce desiatky tým, ktorí ich posadili na stoličku“, alebo za tých, ktorí “nemôžu byť svojprávni a schopní samostatne myslieť, keďže sú kedykoľvek z funkcie odvolateľní bez udania dôvodu“.Sudcovská iniciatíva však vysvetlila, že podľa Ústavy Slovenskej republiky sú pritom počas funkčného obdobia kedykoľvek odvolateľní bez udania dôvodu aj členovia súdnej rady volení sudcami. Teda všetci členovia súdnej rady bez rozdielu.„História budovania demokratického súdnictva na Slovensku bola najmä do roku 2014 poznačená autokratickými spôsobmi jej riadenia, zneužívaním moci a šikanóznym potláčaním názorov oponentov. Napriek tomu kritický hlas radových sudcov bolo počuť len ojedinele, pretože si boli vedomí reálneho rizika tvrdej odvety,“ uviedla ZOJ s tým, že medzičasom odvaha niektorých sudcov zlacnela.Niektorí sudcovia sú si podľa ZOJ vedomí toho, že súčasné vedenie justície nepoužíva silové, nedemokratické prostriedky na potlačenie svojich oponentov, ako to bolo v minulosti.Pri kritike diania v justícii sa uchyľujú k osobným urážkam a verejnému znevažovaniu tých, s ktorými nesúhlasia. ZOJ zároveň zdôraznila, že sudcovia majú právo na komentovanie diania v justícii, pričom konštruktívna kritika a rôzne názory komunikované vo vecnej rovine sú potrebné.