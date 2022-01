Na Banskobystrickej latke sa zúčastní rekordérka Mahučichová, v hľadisku môže sedieť 250 divákov

Na preteky dorazí aj Levčenková

Ďalší účastníci

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Organizátori prestížneho výškarského mítingu Banskobystrická latka sa potešili. Dvadsiata ôsma edícia tradičných pretekov s hudbou v hale na Štiavničkách bude 15. februára aj s bronzovou medailistkou z olympijských hier v Tokiu a juniorskou svetovou rekordérkou Jaroslavou Mahučichovou.Pred rokom vtedy iba 19-ročná Mahučichová vylepšila rekord mítingu v Banskej Bystrici, keď prekonala latku vo výške 206 cm. Vtedy organizátorom sľúbila, že sa o rok vráti a teraz sľub plní."Mahučichovej 206 cm z vlaňajšej Banskobystrickej latky bol absolútne najlepší výkon roka 2021 a tiež tretí najlepší výkon halovej histórie. Na tohtoročné preteky príde aj jej krajanka Julia Levčenková, s halovým maximom rovné dva metre a medailami z MS 2017 a halových ME 2017 a 2019," uviedli organizátori v tlačovej správe.Rovnako je potešiteľnou správou informácia o prítomnosti 250 divákov, ktorí podľa presvedčenia organizátorov budú môcť vytvoriť povestnú žičlivú atmosféru. Tá je známa v celom výškarskom svete. Informácie o predaji vstupeniek zverejní web podujatia.Aj mužská súťaž na BBL 2022 získala ďalšie hviezdne mená, tretieho a štvrtého z olympijského finále v Tokiu. Bielorus Maksim Nedosekov je nielen bronzový z OH, ale aj aktuálny halový majster Európy. Vlani zlepšil národný rekord v hale aj vonku na 237 cm.Bielorus už v Banskej Bystrici štartoval v minulosti, ale štvrtý z OH 2020 Kórejčan Woo Sang-hyeok bude mať premiéru. Vlani na Olympijskom štadióne v Tokiu prekvapil národným rekordom 235 cm a štvrtou pozíciou. V hale v Európe ešte vo svojej kariére neštartoval, bude útočiť na národný rekord, ktorý má hodnotu 225 cm."V zozname účastníkov je aj multitalent z USA, JuVaughn Harrison, s maximom 236 cm. Príde aj úradujúci majster Európy Nemec Mateusz Przybylko a tradičný účastník, mexický rekordér Edgar Rivera. Ako nová tvár sa predstaví švajčiarsky rekordér Loic Gasch. Príde aj známy Kubánec Luis Zayas, víťaz z roku 2020 a vlani druhý. Medzi ženami sú v štartovej listine halová majsterka Európy 2017 Airine Palšyteová z Litvy s osobným rekordom 201 cm, tradičná účastníčka Talianka Alessia Trostová a tiež Švédka Maja Nilssonová, ktorá mala premiéru na BBL vlani a potom v lete sa dostala do olympijského finále v Tokiu," dodali banskobystrickí organizátori.