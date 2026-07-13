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 24hod.sk    Kultúra

13. júla 2026

Kto povedie Múzeum Betliar? Andrea Predajňová už vo funkcii skončila


Tagy: Múzeum Betliar

Činnosť múzea je plnohodnotne zabezpečená, zdôrazňuje SNM. Andrea Predajňová už nevedie SNM -



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13.7.2026 (SITA.sk) - Činnosť múzea je plnohodnotne zabezpečená, zdôrazňuje SNM.


Andrea Predajňová už nevedie SNM - Múzeum Betliar, vo funkcii skončila 4. júla tohto roka, keď jej uplynulo šesťmesačné obdobie poverenia. Uvádza sa to vo vyjadrení Slovenského národného múzea (SNM), ktoré agentúre SITA poskytla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.

Predajňová je naďalej v pracovnom pomere so SNM


Ako ďalej vyplýva z predmetného vyjadrenia, Predajňová je aj naďalej v pracovnom pomere so SNM. "Bližšie informácie týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov SNM nebudeme zverejňovať,” zdôraznilo múzeum vo vyjadrení.

Generálna riaditeľka SNM poverila vedením múzea v Betliari Eriku Dankovú Darániovú. Viesť by ho mala maximálne šesť mesiacov, prípadne do úspešného ukončenia výberového konania na pozíciu riaditeľa SNM – Múzea Betliar.

Činnosť múzea je zabezpečená


"Činnosť múzea je plnohodnotne zabezpečená, vrátane všetkých odborných činností a prevádzok určených pre návštevníkov. V záujme kontinuity riadenia a stabilného fungovania múzea sa vedenie SNM rozhodlo poveriť jeho vedením pani Dankovú, ktorá už múzeum v minulosti viedla a prostredie inštitúcie dobre pozná,” zdôrazňuje SNM.

Múzeum doplnilo, že výberové konanie na funkciu riaditeľa SNM – Múzea Betliar bolo vyhlásené. Lehota na predkladanie prihlášok záujemcov sa už skončila, zatiaľ ale nebol stanovený termín prvého kola výberového konania. "Vzhľadom na aktuálnu fázu výberového konania SNM nateraz nebude poskytovať bližšie informácie o uchádzačoch ani o priebehu konania,” uzavrelo SNM.


Predajňová bola vedením Múzea Betliar opätovne poverená od 5. januára tohto roka, a to na maximálne na šesť mesiacov, kým nebude ukončené nové výberové konanie. Predajňová do polovice decembra 2025 pôsobila ako riaditeľka SNM, na poste skončila na základe osobnej žiadosti.

Danú pozíciu zastávala od prvej polovice mája 2025, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) ju vymenovala do funkcie na základe výsledkov výberového konania. V múzeu v Betliari začala pôsobiť v novembri roka 2024.

Erika Danková Darániová, ktorá je aktuálne poverená vedením SNM - Múzea Betliar, túto inštitúciu viedla ešte predtým, ako bola tento rok v januári poverená jej vedením Predajňová, od toho času vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľky múzea na základe poverenia.
 



Zdroj: SITA.sk - Kto povedie Múzeum Betliar? Andrea Predajňová už vo funkcii skončila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Múzeum Betliar
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