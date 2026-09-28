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28. septembra 2026

Kto sa stane primátorom Prešova? Kurzy Oľhu aj Hagyariho sa podľa bookmakerov zmenili


Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku primátor Prešova

O post primátora Prešova sa v októbrových voľbách uchádza šesť kandidátov, Tipsport ukázal ich kurzy. Súčasný primátor Prešova František Oľha je podľa ...



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hagyari olha 676x478 28.9.2026 (SITA.sk) - O post primátora Prešova sa v októbrových voľbách uchádza šesť kandidátov, Tipsport ukázal ich kurzy.


Súčasný primátor Prešova František Oľha je podľa bookmakerov stávkovej spoločnosti Tipsport najväčším favoritom na obhájenie tohto postu. Pred voľbami primátora Prešova upravila stávková kancelária kurzy na jednotlivých kandidátov, pričom kurz súčasného primátora mesta klesol z pôvodných 1,6 na 1,2.

Niekdajší primátor ako najväčší vyzývateľ


Najväčším vyzývateľom aktuálneho primátora by mal byť podľa kurzov niekdajší primátor Pavel Hagyari. Ako informoval hovorca Tipsport SK Róbert Buček, tomu ale vzrástol kurz z 2,4 na 3,9. „Hagyari má spomedzi Oľhových súperov zrejme najvyššiu poznateľnosť mena, čo však môže byť zároveň jeho nevýhodou, keďže akoby už nemal odkiaľ čerpať nových voličov,“ uviedol vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky Pavol Boško.

Hagyari bol primátorom Prešova v rokoch 2006 až 2014 a o túto funkciu sa uchádza ako nezávislý kandidát už po šiestykrát. Trikrát za sebou obsadil druhé miesto, keď dvakrát nestačil na Andreu Turčanovú a v roku 2022 ho porazil aj súčasný primátor František Oľha, ktorému sa končí prvé funkčné obdobie.

Rozdielna podpora politických strán


O post primátora Prešova sa v októbrových voľbách uchádza šesť kandidátov. Kurz na víťazstvo Rastislava Mochnackého klesol zo 6 na 4,5, nominantka Smeru, kandidujúca aj s podporou SNS a Sme rodina Svetlana Pavlovičová má aktuálny kurz 10 a nezávislí kandidáti Artúr Benes a Martin Eštočák majú aktuálne vypísané kurzy 25, resp. 77.

Boško v Prešove zároveň poukazuje na rozdielnu podporu politických strán jednotlivým kandidátom a roztrieštenie síl na strane súčasnej parlamentnej opozície.

Kým podpredseda Demokratov Oľha má podporu od Progresívneho Slovenska či DS – ODS, za nominantom KDH Mochnackým sú aj Hnutie Slovensko, SaS, Konzervatívci – KÚ, Za ľudí či Nova. Nie je vylúčené, že s blížiacim sa termínom volieb urobia súčasný primátor a jeho tím všetko pre to, aby získali podporu Rastislava Mochnackého, resp. politických subjektov, ktoré ho podporujú,“ uviedol Boško.


Zdroj: SITA.sk - Kto sa stane primátorom Prešova? Kurzy Oľhu aj Hagyariho sa podľa bookmakerov zmenili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku primátor Prešova
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