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28. septembra 2026

Winkler odstupuje z volebného súboja o post primátora Bratislavy, nikam však neuteká. Spája sily s Rážom


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie

Keďže Winkler je už zaregistrovaným kandidátom, jeho meno bude aj na hlasovacom lístku. Voličov vyzval, aby ho pri voľbe primátora nekrúžkovali.



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69de140aaf14a604070856 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Keďže Winkler je už zaregistrovaným kandidátom, jeho meno bude aj na hlasovacom lístku. Voličov vyzval, aby ho pri voľbe primátora nekrúžkovali.


Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler (Dunaj) odstupuje z volieb v prospech Jozefa Ráža (nezávislý). Ak Ráž vo voľbách uspeje, Winkler bude podľa neho prvým viceprimátorom Bratislavy so zodpovednosťou za hospodárenie mesta.

"Veľa Bratislavčanov chce po ôsmich rokoch zmenu. Keď sa hlasy roztrieštia, tak zmena nepríde," povedal o spájaní síl Ráž. Pripustil, že obaja si cez leto povedali o sebe aj "nie úplne pekné veci". Ráž chce voličom ponúknuť skúsenosti so stavbami, veľkými projektmi a s veľkými investíciami, Winkler k tomu podľa neho prináša aj skúsenosti z komunálnej politiky.

Nevzdáva sa a nikam neuteká


"Výsledky a menej politiky je to, čo teraz budeme obidvaja spoločne ponúkať. To, čo v meste funguje, zachováme. To, čo v meste nefunguje, to opravíme. A to, čo v tomto meste chýba, tak to spoločne postavíme. Z magistrátu nebudeme robiť pobočku celoštátnej politiky. Človeka, ktorý ráno stojí v kolóne, nezaujíma, čo kto napísal o ňom na Facebooku," povedal pri ohlásení spájania sa oboch kandidátov Jozef Ráž. S Winklerom sa zhodli v tom, že najbližšie štyri roky sa dane z nehnuteľností v Bratislave nebudú zvyšovať.

"Budem garantom toho, aby naše mesto hospodárilo dobre a transparentne, aby bolo vidieť každé minuté euro," povedal Winkler. Dodal, že neodchádza, nevzdáva sa a nikam neuteká, ale spája sily s Jozefom Rážom a podporuje ho v kandidatúre.

Kandiduje však za poslanca


Keďže Winkler je už zaregistrovaným kandidátom, jeho meno bude aj na hlasovacom lístku. Voličov vyzval, aby ho pri voľbe primátora nekrúžkovali. Naďalej však kandiduje za poslanca mesta aj Bratislavského samosprávneho kraja.

V minulosti pripomínal, že Jozef Ráž je ako minister dopravy kandidátom Smeru-SD, dnes Winkler hovorí, že komunál nie je o stranách, ale o ľuďoch, ktorí mesto riadia. "So Smerom som sa nikdy nespojil a nikdy sa ani spájať nebudem," vyhlásil Winkler.


O post primátora Bratislavy sa pôvodne uchádzalo šesť kandidátov. Odstúpenie z volieb zo zdravotných dôvodov v nedeľu oznámil Miroslav Heredoš, po odstúpení Martina Winklera tak zostávajú ešte štyria kandidáti. Okrem Jozefa Ráža (nezávislý) kandiduje ešte Ľubomír Geci (MySlovensko), Zuzana Šubová (Pirátska strana – Slovensko) a Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati).




Zdroj: SITA.sk - Winkler odstupuje z volebného súboja o post primátora Bratislavy, nikam však neuteká. Spája sily s Rážom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Odstúpenie
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