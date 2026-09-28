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28. septembra 2026
Vážna dopravná nehoda v Michalovciach, auto na priechode zrazilo dve chodkyne – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda
Doplnila, že vodič mal dychovú skúšku na alkohol negatívnu. V Michalovciach sa stala vážna dopravná nehoda, osobné auto zrazilo na priechode pre chodcov dve ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Doplnila, že vodič mal dychovú skúšku na alkohol negatívnu.
V Michalovciach sa stala vážna dopravná nehoda, osobné auto zrazilo na priechode pre chodcov dve chodkyne. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, k dopravnej nehode došlo na Štefánikovej ulici. „Na mieste zasahujú záchranné zložky. Jedna z chodkýň bola po ošetrení transportovaná vrtuľníkom do nemocnice, druhú prevzala do starostlivosti posádka RZP,” uviedla polícia.
Doplnila, že vodič mal dychovú skúšku na alkohol negatívnu. „Cesta je v tomto úseku aktuálne uzavretá. Doprava je odkláňaná cez Okružnú, Humenskú a Sobraneckú ulicu,” dodali policajti s tým, že okolnosti a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. Na vodičov apelovali, aby rešpektovali pokyny polície a využili obchádzkovú trasu.
Zdroj: SITA.sk - Vážna dopravná nehoda v Michalovciach, auto na priechode zrazilo dve chodkyne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Michalovciach sa stala vážna dopravná nehoda, osobné auto zrazilo na priechode pre chodcov dve chodkyne. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, k dopravnej nehode došlo na Štefánikovej ulici. „Na mieste zasahujú záchranné zložky. Jedna z chodkýň bola po ošetrení transportovaná vrtuľníkom do nemocnice, druhú prevzala do starostlivosti posádka RZP,” uviedla polícia.
Doplnila, že vodič mal dychovú skúšku na alkohol negatívnu. „Cesta je v tomto úseku aktuálne uzavretá. Doprava je odkláňaná cez Okružnú, Humenskú a Sobraneckú ulicu,” dodali policajti s tým, že okolnosti a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania. Na vodičov apelovali, aby rešpektovali pokyny polície a využili obchádzkovú trasu.
Zdroj: SITA.sk - Vážna dopravná nehoda v Michalovciach, auto na priechode zrazilo dve chodkyne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda
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