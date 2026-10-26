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26. októbra 2026
Kto vo voľbách v Srbsku porazil Vučiča? Po presvedčivom triumfe po moci poškuľujú oslavujúci študenti – FOTO
Tagy: demonštrácie v Srbsku Parlamentné voľby v Srbsku Protivládne protesty Srbská vláda srbskí študenti
Víťazná kandidátka smeruje k väčšine v parlamente, Vučič priznal porážku. EÚ a Kyjev gratulujú, Moskva pripomína väzby s Ruskom. Srbské študentské hnutie zvíťazilo v ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Víťazná kandidátka smeruje k väčšine v parlamente, Vučič priznal porážku. EÚ a Kyjev gratulujú, Moskva pripomína väzby s Ruskom.
Podľa predbežných výsledkov získala Študentská listina viac ako polovicu hlasov a smeruje k samostatnej väčšine v 250-člennom parlamente. Samotný Vučič odhadol, že študenti získajú 135 až 140 mandátov, zatiaľ čo jeho blok približne 105.
„Predbežné výsledky ukazujú, že študenti presvedčivo vedú takmer vo všetkých volebných miestnostiach. Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ vyhlásil potenciálny kandidát Študentskej listiny na premiéra Radomir Saičič.
Volebná noc vyvolala v Belehrade búrlivé oslavy. Tisíce ľudí vyšli do ulíc, autá trúbili, dav skandoval a nad mestom vybuchovali ohňostroje. „Cítim sa neuveriteľne. Mám pocit, akoby som konečne žila v slobodnej krajine,“ povedala študentka Mila Martičová v sídle hnutia.
Voľby zavŕšili takmer dva roky protestov, ktoré sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo 16 ľudí a tragédia sa stala symbolom obvinení z korupcie a netransparentného fungovania štátu.
Študenti odvtedy organizovali pochody naprieč krajinou a ich posledné predvolebné zhromaždenie v Belehrade prilákalo podľa nezávislých odhadov približne 150-tisíc ľudí. Účasť na voľbách bola najvyššia za viac ako tri desaťročia.
Vučič po porážke povedal, že výsledok rešpektuje, no súčasne tvrdil, že za úspechom hnutia stojí zahraničná podpora. „Chcem, aby ľudia vedeli, že toto bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, ktorý je tiež proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil.
Víťazstvo študentov privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Sme pripravení podporiť reformy v oblasti právneho štátu, slobody médií, boja proti korupcii a silných demokratických inštitúcií a spoločne pracovať na európskej budúcnosti Srbska,“ uviedla.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Berlín bude „aktívne podporovať európsku cestu Srbska“. Podľa neho študentské hnutie oslovilo občanov požiadavkami na právny štát, boj proti korupcii a základné slobody.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil výsledok za „novú kapitolu v dejinách krajiny a jej ľudu“ a vyjadril pripravenosť rozširovať spoluprácu s Belehradom.
Opatrnejšie reagovala Moskva. „Dúfame, že nové politické sily chápu, že spolupráca s Ruskom je v záujme Srbska, pretože Srbsku prináša výhody,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vučič počas svojej vlády balansoval medzi snahou o členstvo Srbska v Európskej únii a tradične blízkymi vzťahmi s Ruskom.
Srbsko patrilo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu medzi hŕstku európskych krajín, ktoré si zachovali úzke kontakty s Moskvou. Novú väčšinu teraz čaká úloha premeniť protestné hnutie tvorené prevažne politickými nováčikmi z akademického, umeleckého a odborného prostredia, na fungujúcu vládu.
Zdroj: SITA.sk - Kto vo voľbách v Srbsku porazil Vučiča? Po presvedčivom triumfe po moci poškuľujú oslavujúci študenti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbské študentské hnutie zvíťazilo v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách a ukončilo 14 rokov dominancie Srbskej pokrokovej strany (SNS) Aleksandra Vučiča.
Ten porážku priznal necelé dve hodiny po zatvorení volebných miestností, zároveň však vyhlásil, že výsledok je dôsledkom zahraničného zasahovania.
Väčšina v parlamente
Podľa predbežných výsledkov získala Študentská listina viac ako polovicu hlasov a smeruje k samostatnej väčšine v 250-člennom parlamente. Samotný Vučič odhadol, že študenti získajú 135 až 140 mandátov, zatiaľ čo jeho blok približne 105.
„Predbežné výsledky ukazujú, že študenti presvedčivo vedú takmer vo všetkých volebných miestnostiach. Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ vyhlásil potenciálny kandidát Študentskej listiny na premiéra Radomir Saičič.
Búrlivé oslavy a ohňostroje radosti
Volebná noc vyvolala v Belehrade búrlivé oslavy. Tisíce ľudí vyšli do ulíc, autá trúbili, dav skandoval a nad mestom vybuchovali ohňostroje. „Cítim sa neuveriteľne. Mám pocit, akoby som konečne žila v slobodnej krajine,“ povedala študentka Mila Martičová v sídle hnutia.
Voľby zavŕšili takmer dva roky protestov, ktoré sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Zahynulo 16 ľudí a tragédia sa stala symbolom obvinení z korupcie a netransparentného fungovania štátu.
Študenti odvtedy organizovali pochody naprieč krajinou a ich posledné predvolebné zhromaždenie v Belehrade prilákalo podľa nezávislých odhadov približne 150-tisíc ľudí. Účasť na voľbách bola najvyššia za viac ako tri desaťročia.
Vučič obvinil Západ
Vučič po porážke povedal, že výsledok rešpektuje, no súčasne tvrdil, že za úspechom hnutia stojí zahraničná podpora. „Chcem, aby ľudia vedeli, že toto bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, ktorý je tiež proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil.
Nadšená EÚ aj Ukrajina
Víťazstvo študentov privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Sme pripravení podporiť reformy v oblasti právneho štátu, slobody médií, boja proti korupcii a silných demokratických inštitúcií a spoločne pracovať na európskej budúcnosti Srbska,“ uviedla.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Berlín bude „aktívne podporovať európsku cestu Srbska“. Podľa neho študentské hnutie oslovilo občanov požiadavkami na právny štát, boj proti korupcii a základné slobody.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil výsledok za „novú kapitolu v dejinách krajiny a jej ľudu“ a vyjadril pripravenosť rozširovať spoluprácu s Belehradom.
Sklamanie v Kremli
Opatrnejšie reagovala Moskva. „Dúfame, že nové politické sily chápu, že spolupráca s Ruskom je v záujme Srbska, pretože Srbsku prináša výhody,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vučič počas svojej vlády balansoval medzi snahou o členstvo Srbska v Európskej únii a tradične blízkymi vzťahmi s Ruskom.
Srbsko patrilo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu medzi hŕstku európskych krajín, ktoré si zachovali úzke kontakty s Moskvou. Novú väčšinu teraz čaká úloha premeniť protestné hnutie tvorené prevažne politickými nováčikmi z akademického, umeleckého a odborného prostredia, na fungujúcu vládu.
Zdroj: SITA.sk - Kto vo voľbách v Srbsku porazil Vučiča? Po presvedčivom triumfe po moci poškuľujú oslavujúci študenti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: demonštrácie v Srbsku Parlamentné voľby v Srbsku Protivládne protesty Srbská vláda srbskí študenti
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