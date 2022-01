Banskú Bystricu v roku 2022 čaká najväčšie podujatie v Európe, privíta tisícky mladých športovcov

Pomôcť by mala aj vláda

Tisícky mladých športovcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Konanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 v Banskej Bystrici bude podľa primátora krajského mesta Jána Noska tou najväčšou výzvou v tomto roku. Ako pre agentúru SITA uviedol primátor, je to vôbec najväčšie podujatie, ktoré sa bude v roku 2022 konať v Európe, pričom takéto podujatie ešte na Slovensku nebolo organizované.Mesto však plánuje aj prípravu najväčších investícií za posledných 30 rokov."Je za tým množstvo práce a je to výzva, kedy by nám malo záležať na tom, aby sme reprezentovali nielen mesto a región, ale vôbec odprezentovať Slovensko. Budem rád, keď sa vláda k tomu postaví trošku proaktívne a pomôže nám s procesmi, ktoré potrebujeme zrýchliť preto, aby všetko bolo pre olympijské podujatie pripravené," doplnil Nosko.EYOF sa v Banskej Bystrici a okolí uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Pôvodne sa podujatie malo konať už v lete 2021, no pandémia koronavírusu a termínová kolízia s odloženými OH v Tokiu spôsobila jeho odklad. Súťaže sa okrem Banskej Bystrice uskutočnia aj v Detve, Slovenskej Ľupči, Zvolene či Badíne.Na EYOF sa zúčastnia tisícky mladých športovcov, okrem nich aj tréneri, dobrovoľníci a členovia realizačných tímov z 50 krajín starého kontinentu. Očakáva sa účasť takmer 7000 akreditovaných osôb, patria medzi nich aj rozhodcovia či novinári. Nad Európskym olympijským festivalom mládeže 2022 v Banskej Bystrici prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová.