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Piatok 17.7.2026
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Ktorý matrac pre deti nie je len pohodlný, ale aj bezpečný? Sprievodca s tabuľkou
Vedeli ste, že nevhodný matrac môže ohroziť zdravý vývoj vášho dieťaťa?
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Bežný matrac pre dospelých je pre deti príliš tuhý a nepoddajný, kvôli čomu nedokáže správne podoprieť vyvíjajúcu sa chrbticu. Počas noci pritom prebieha kľúčový rastový proces, ktorý si vyžaduje špecifickú, veku prispôsobenú oporu.
Požiadavky na bezpečný detský matrac
Uznávané certifikácie: hľadajte certifikáty OEKO-TEX® Standard 100, prípadne CertiPUR, ktoré garantujú, že matrac neobsahuje žiadne škodlivé chemické látky či ťažké kovy.
Stredne tvrdá opora: pre správny vývoj potrebuje detské telo stabilnú, skôr pevnejšiu podložku bez zabárania sa.
Priedušnosť: detský organizmus ešte nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak efektívne ako dospelí. Priedušné materiály zabraňujú prehrievaniu a poteniu.
Vodeodolný chránič: nevyhnutnosť pre nečakané nočné nehody, chráni jadro matraca pred množením baktérií a plesní.
Zdravotná nezávadnosť: detský matrac do postieľky by po rozbalení nemal vykazovať silný a dráždivý zápach z výroby.
Ako vybrať matrac podľa veku a potrieb dieťaťa
|
Veková kategória
|
Odporúčaná tuhosť
|
Vhodné materiály
|
Hlavné kritérium
|
Bábätká a batoľatá (0 – 3 roky)
|
Tvrdý matrac. Zabraňuje prepadávaniu hlavičky do matraca.
|
Kokosovo-latexové matrace, pevná PUR pena.
|
Maximálna bezpečnosť. Prevencia syndrómu SIDS. Rozmer musí tesne priliehať k rámu.
Úplne nevhodná je pamäťová pena.
|
Predškoláci (3 – 6 rokov)
|
Stredne tvrdý až tvrdý matrac. Udržiava tvar, no mierne sa prispôsobí krivkám tela.
|
Hustá HR (studená) pena, kombinácia latexu a kokosu, prírodné certifikované materiály.
|
Podpora rastu a hygiena. Vhodné doplniť o vodeodolný chránič kvôli nehodám.
|
Školáci a študenti (7+ rokov)
|
Stredne tvrdý matrac. Rovnomerná opora prispôsobená nižšej váhe.
|
Kvalitná HR pena, kombinované peny s vyššou hustotou, prírodné certifikované materiály.
|
Ergonómia a termoregulácia.
Matrac musí pružne reagovať na meniace sa telo.
Vysoká priedušnosť pre deti, ktoré sa nadmerne potia.
Prechod na štandardné rozmery (90x200 cm).
Ako dlho matrac vydrží a kedy ho vymeniť
Životnosť kvalitného detského matraca sa odhaduje na 5 až 7 rokov, čo je výrazne menej ako u dospelých. Čas na výmenu však pravdepodobne nastane ešte skôr. Takmer nikdy sa totiž nemení kvôli tomu, že by sa preležal, ale mení sa z oveľa dôležitejších dôvodov:
- kvôli hygiene (nočné nehody, pot, alergény),
- kvôli ergonómii, resp. veku (dieťa z matraca jednoducho vyrastie, fyzicky aj váhovo).
Medzi produktmi na trhu sú však veľké rozdiely. Kým lacné molitanové matrace strácajú anatomické vlastnosti už po 3 rokoch, investícia do kvalitných certifikovaných materiálov, aké nájdete aj na Materasso.sk, zabezpečí pevnú oporu a bezpečie po celú dobu, kým dieťa do bežného dospeláckeho matraca vekovo dorastá.
Vhodné materiály pre deti:
HR (studená) pena: výborne dýcha, je elastická a drží tvar.
Kokos a prírodné vlákna: prirodzene odvádzajú vlhkosť, sú pevné a ideálne pre alergikov.
Prírodný latex: ponúka skvelú antibakteriálnu ochranu a optimálnu tuhosť.
Nevhodné materiály pre deti:
Pamäťová (lenivá) pena: pre deti je príliš mäkká, telo sa do nej zabára a prehrieva sa.
Lacný molitan: rýchlo sa preleží, neposkytuje oporu a nemá potrebné certifikáty.
Kvalitný matrac vám poslúži roky, a viac ako to, poslúži zdravému vývoju vášho dieťaťa tak, ako si to zaslúži.
Zdroj obrázku: Inna / stock.adobe.com
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