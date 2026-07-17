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Ktorý matrac pre deti nie je len pohodlný, ale aj bezpečný? Sprievodca s tabuľkou



Vedeli ste, že nevhodný matrac môže ohroziť zdravý vývoj vášho dieťaťa?



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Ktorý matrac pre deti nie je len pohodlný, ale aj bezpečný? Sprievodca s tabuľkou

Bežný matrac pre dospelých je pre deti príliš tuhý a nepoddajný, kvôli čomu nedokáže správne podoprieť vyvíjajúcu sa chrbticu. Počas noci pritom prebieha kľúčový rastový proces, ktorý si vyžaduje špecifickú, veku prispôsobenú oporu.

Požiadavky na bezpečný detský matrac

Uznávané certifikácie: hľadajte certifikáty OEKO-TEX® Standard 100, prípadne CertiPUR, ktoré garantujú, že matrac neobsahuje žiadne škodlivé chemické látky či ťažké kovy.

 

Stredne tvrdá opora: pre správny vývoj potrebuje detské telo stabilnú, skôr pevnejšiu podložku bez zabárania sa.

 

Priedušnosť: detský organizmus ešte nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak efektívne ako dospelí. Priedušné materiály zabraňujú prehrievaniu a poteniu.

 

Vodeodolný chránič: nevyhnutnosť pre nečakané nočné nehody, chráni jadro matraca pred množením baktérií a plesní.

 

Zdravotná nezávadnosť: detský matrac do postieľky by po rozbalení nemal vykazovať silný a dráždivý zápach z výroby.

Ako vybrať matrac podľa veku a potrieb dieťaťa

Veková kategória

Odporúčaná tuhosť

Vhodné materiály

Hlavné kritérium

Bábätká a batoľatá (0 – 3 roky)

Tvrdý matrac. Zabraňuje prepadávaniu hlavičky do matraca.

Kokosovo-latexové matrace, pevná PUR pena.

Maximálna bezpečnosť. Prevencia syndrómu SIDS. Rozmer musí tesne priliehať k rámu.

Úplne nevhodná je pamäťová pena.

Predškoláci (3 – 6 rokov)

Stredne tvrdý až tvrdý matrac. Udržiava tvar, no mierne sa prispôsobí krivkám tela.

Hustá HR (studená) pena, kombinácia latexu a kokosu, prírodné certifikované materiály.

Podpora rastu a hygiena. Vhodné doplniť o vodeodolný chránič kvôli nehodám.

Školáci a študenti (7+ rokov)

Stredne tvrdý matrac. Rovnomerná opora prispôsobená nižšej váhe.

Kvalitná HR pena, kombinované peny s vyššou hustotou, prírodné certifikované materiály.

Ergonómia a termoregulácia.

Matrac musí pružne reagovať na meniace sa telo.

Vysoká priedušnosť pre deti, ktoré sa nadmerne potia.

Prechod na štandardné rozmery (90x200 cm).

 

 

Ako dlho matrac vydrží a kedy ho vymeniť

Životnosť kvalitného detského matraca sa odhaduje na 5 až 7 rokov, čo je výrazne menej ako u dospelých. Čas na výmenu však pravdepodobne nastane ešte skôr. Takmer nikdy sa totiž nemení kvôli tomu, že by sa preležal, ale mení sa z oveľa dôležitejších dôvodov:

-       kvôli hygiene (nočné nehody, pot, alergény),

-       kvôli ergonómii, resp. veku (dieťa z matraca jednoducho vyrastie, fyzicky aj váhovo).

 

Medzi produktmi na trhu sú však veľké rozdiely. Kým lacné molitanové matrace strácajú anatomické vlastnosti už po 3 rokoch, investícia do kvalitných certifikovaných materiálov, aké nájdete aj na Materasso.sk, zabezpečí pevnú oporu a bezpečie po celú dobu, kým dieťa do bežného dospeláckeho matraca vekovo dorastá.

 

Vhodné materiály pre deti:

HR (studená) pena: výborne dýcha, je elastická a drží tvar.

Kokos a prírodné vlákna: prirodzene odvádzajú vlhkosť, sú pevné a ideálne pre alergikov.

Prírodný latex: ponúka skvelú antibakteriálnu ochranu a optimálnu tuhosť.

 

Nevhodné materiály pre deti:

Pamäťová (lenivá) pena: pre deti je príliš mäkká, telo sa do nej zabára a prehrieva sa.

Lacný molitan: rýchlo sa preleží, neposkytuje oporu a nemá potrebné certifikáty.

 

Kvalitný matrac vám poslúži roky, a viac ako to, poslúži zdravému vývoju vášho dieťaťa tak, ako si to zaslúži.

 

Zdroj obrázku: Inna / stock.adobe.com


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