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17. júla 2026
Premiér Magyar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom
Tagy: Maďarská vláda Vyšetrovanie
Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Maďarský premiér Péter Magyar vo ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie bývalého ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom. Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Informoval o tom web Novinky.cz.
Magyar na tlačovej konferencii o vyšetrovaní neuviedol žiadne podrobnosti, ale konštatoval, že v archíve rezortu zahraničia je k dispozícii množstvo tajných dokumentov. „Hneď ako ich budeme môcť sprístupniť verejnosti, urobíme to,“ povedal predseda maďarskej vlády.
Szijjártó bol najdlhšie pôsobiacim európskym ministrom zahraničných vecí. Lavrova mal pravidelne informovať o diskusiách v Bruseli, a to aj keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Tesne pred parlamentnými voľbami vyšlo najavo, že Szijjártó v roku 2024 počas telefonického rozhovoru ponúkol šéfovi ruskej diplomacie, že mu pošle dokument EÚ. Ten obsahoval rokovací rámec pre začiatok prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Únie.
Szijjártó v stredu oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu a bude v čínskej automobilke BYD pracovať ako výkonný manažér pre vonkajšie vzťahy.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Magyar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie bývalého ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom. Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Informoval o tom web Novinky.cz.
Magyar na tlačovej konferencii o vyšetrovaní neuviedol žiadne podrobnosti, ale konštatoval, že v archíve rezortu zahraničia je k dispozícii množstvo tajných dokumentov. „Hneď ako ich budeme môcť sprístupniť verejnosti, urobíme to,“ povedal predseda maďarskej vlády.
Szijjártó bol najdlhšie pôsobiacim európskym ministrom zahraničných vecí. Lavrova mal pravidelne informovať o diskusiách v Bruseli, a to aj keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Tesne pred parlamentnými voľbami vyšlo najavo, že Szijjártó v roku 2024 počas telefonického rozhovoru ponúkol šéfovi ruskej diplomacie, že mu pošle dokument EÚ. Ten obsahoval rokovací rámec pre začiatok prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Únie.
Szijjártó v stredu oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu a bude v čínskej automobilke BYD pracovať ako výkonný manažér pre vonkajšie vzťahy.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Magyar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarská vláda Vyšetrovanie
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