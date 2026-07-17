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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júla 2026

Premiér Magyar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom


Tagy: Maďarská vláda Vyšetrovanie

Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Maďarský premiér Péter Magyar vo ...



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greece_hungary_94525 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.


Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie bývalého ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom. Szijjártó udržiaval nadštandardné vzťahy s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Informoval o tom web Novinky.cz.

Magyar na tlačovej konferencii o vyšetrovaní neuviedol žiadne podrobnosti, ale konštatoval, že v archíve rezortu zahraničia je k dispozícii množstvo tajných dokumentov. „Hneď ako ich budeme môcť sprístupniť verejnosti, urobíme to,“ povedal predseda maďarskej vlády.

Szijjártó bol najdlhšie pôsobiacim európskym ministrom zahraničných vecí. Lavrova mal pravidelne informovať o diskusiách v Bruseli, a to aj keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Tesne pred parlamentnými voľbami vyšlo najavo, že Szijjártó v roku 2024 počas telefonického rozhovoru ponúkol šéfovi ruskej diplomacie, že mu pošle dokument EÚ. Ten obsahoval rokovací rámec pre začiatok prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Únie.

Szijjártó v stredu oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu a bude v čínskej automobilke BYD pracovať ako výkonný manažér pre vonkajšie vzťahy.


Zdroj: SITA.sk - Premiér Magyar potvrdil, že sa začalo vyšetrovanie Pétera Szijjártóa pre podozrenie zo spolupráce s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda Vyšetrovanie
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