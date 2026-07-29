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29. júla 2026
Kuba otvára ďalšie časti hospodárstva súkromnému sektoru, chce zmierniť dôsledky krízy
Tagy: Ekonomická blokáda Komunistická strana Kuby kubánska vláda palivová kríza výpadky dodávok elektriky
Komunistické vedenie uvoľňuje pravidlá pre viaceré odvetvia postihnuté nedostatkom tovarov a služieb, strategické oblasti však ponecháva pod štátnou kontrolou.
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29.7.2026 (SITA.sk) - Komunistické vedenie uvoľňuje pravidlá pre viaceré odvetvia postihnuté nedostatkom tovarov a služieb, strategické oblasti však ponecháva pod štátnou kontrolou.
Kuba v stredu rozhodla o otvorení viacerých krízou zasiahnutých sektorov hospodárstva súkromným firmám.
Komunistická vláda sa tým snaží zmierniť akútny nedostatok základných tovarov a služieb, ktorý podľa nej spôsobuje energetická blokáda zo strany Spojených štátov.
V rozsiahlej vyhláške úrady zrušili obmedzenia pre viaceré odvetvia, ktoré hospodárska kríza zasiahla najviac.
Opatrenia sa týkajú distribúcie pohonných hmôt, prístavných služieb, starostlivosti o seniorov či prevádzky lekární.
Rozhodnutie predstavuje ďalšie uvoľnenie desaťročia platných princípov komunistickej hospodárskej politiky.
Vládnuca Komunistická strana Kuby sa tak usiluje zvládnuť najvážnejšiu krízu od smrti dlhoročného vodcu Fidela Castra a rozpadu Sovietskeho zväzu.
Každodenný život na Kube už niekoľko mesiacov sprevádzajú rozsiahle výpadky dodávok elektriny, prerušenia dodávok vody aj nedostatok základných životných potrieb.
Obyvatelia, ktorí sa v minulosti obávali represálií zo strany štátu, čoraz častejšie verejne kritizujú vedenie krajiny.
Počas pravidelných večerných protestov dávajú svoju nespokojnosť najavo búchaním na hrnce a panvice.
Vláda vo vyhláške zároveň zdôraznila, že si naďalej ponechá prísnu kontrolu nad odvetviami, ktoré považuje za strategické. Ide najmä o školstvo, telekomunikácie, médiá a obranu.
Zdroj: SITA.sk - Kuba otvára ďalšie časti hospodárstva súkromnému sektoru, chce zmierniť dôsledky krízy © SITA Všetky práva vyhradené.
Kuba v stredu rozhodla o otvorení viacerých krízou zasiahnutých sektorov hospodárstva súkromným firmám.
Komunistická vláda sa tým snaží zmierniť akútny nedostatok základných tovarov a služieb, ktorý podľa nej spôsobuje energetická blokáda zo strany Spojených štátov.
V rozsiahlej vyhláške úrady zrušili obmedzenia pre viaceré odvetvia, ktoré hospodárska kríza zasiahla najviac.
Pumpy aj lekárne
Opatrenia sa týkajú distribúcie pohonných hmôt, prístavných služieb, starostlivosti o seniorov či prevádzky lekární.
Rozhodnutie predstavuje ďalšie uvoľnenie desaťročia platných princípov komunistickej hospodárskej politiky.
Vládnuca Komunistická strana Kuby sa tak usiluje zvládnuť najvážnejšiu krízu od smrti dlhoročného vodcu Fidela Castra a rozpadu Sovietskeho zväzu.
Nemajú elektrinu ani vodu
Každodenný život na Kube už niekoľko mesiacov sprevádzajú rozsiahle výpadky dodávok elektriny, prerušenia dodávok vody aj nedostatok základných životných potrieb.
Obyvatelia, ktorí sa v minulosti obávali represálií zo strany štátu, čoraz častejšie verejne kritizujú vedenie krajiny.
Hlučné protesty
Počas pravidelných večerných protestov dávajú svoju nespokojnosť najavo búchaním na hrnce a panvice.
Vláda vo vyhláške zároveň zdôraznila, že si naďalej ponechá prísnu kontrolu nad odvetviami, ktoré považuje za strategické. Ide najmä o školstvo, telekomunikácie, médiá a obranu.
Zdroj: SITA.sk - Kuba otvára ďalšie časti hospodárstva súkromnému sektoru, chce zmierniť dôsledky krízy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ekonomická blokáda Komunistická strana Kuby kubánska vláda palivová kríza výpadky dodávok elektriky
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