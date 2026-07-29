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29. júla 2026
Pri nehode na motocykli tragicky zahynul oscarový hudobník a herec Glen Hansard
Tagy: tragické úmrtie
Frontman skupiny The Frames sa presadil vo filme The Commitments, za pieseň Falling Slowly získal Oscara a úspechy slávil aj na sólovej dráhe. Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky hudobník, spevák, ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Frontman skupiny The Frames sa presadil vo filme The Commitments, za pieseň Falling Slowly získal Oscara a úspechy slávil aj na sólovej dráhe.
Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky hudobník, spevák, skladateľ a herec Glen Hansard, jedna z najvýraznejších osobností írskej hudobnej scény posledných desaťročí.
Jeho úmrtie v stredu oznámila manažérska spoločnosť ATC Management. Podľa medializovaných informácií zahynul pri nehode na motocykli v Dubline, polícia však jeho totožnosť oficiálne nepotvrdila.
„So zlomenými srdcami oznamujeme, že Glen Hansard dnes nadránom zomrel,“ uviedla jeho agentúra na spevákovej oficiálnej internetovej stránke.
Hansard sa narodil v apríli 1970 v dublinskej štvrti Ballymun. Hudbe sa venoval od mladosti, začínal ako pouličný muzikant a v roku 1990 založil skupinu The Frames, ktorá sa postupne zaradila medzi najúspešnejšie írske kapely. Ako spevák, gitarista a autor piesní sa výrazne podieľal na jej úspechu.
Medzinárodnú popularitu mu priniesla aj herecká kariéra. Preslávil sa úlohou gitaristu Outspana Fostera v kultovom filme The Commitments režiséra Alana Parkera z roku 1991, ktorý získal štyri ceny BAFTA a nominácie na Oscara i Zlatý glóbus.
Vrcholom jeho filmovej tvorby sa stal romantický film Once z roku 2007 režiséra Johna Carneyho.
Spolu s českou hudobníčkou Markétou Irglovou za pieseň Falling Slowly získal Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň.
Popri pôsobení v kapele rozvíjal aj úspešnú sólovú kariéru, počas ktorej bol viackrát nominovaný na cenu Grammy.
Írsky premiér Micheál Martin označil Hansarda za „talentovaného hudobníka a herca, ktorý počas dlhých rokov významne prispel ku kultúrnemu životu Írska“.
Zdroj: SITA.sk - Pri nehode na motocykli tragicky zahynul oscarový hudobník a herec Glen Hansard © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky hudobník, spevák, skladateľ a herec Glen Hansard, jedna z najvýraznejších osobností írskej hudobnej scény posledných desaťročí.
Jeho úmrtie v stredu oznámila manažérska spoločnosť ATC Management. Podľa medializovaných informácií zahynul pri nehode na motocykli v Dubline, polícia však jeho totožnosť oficiálne nepotvrdila.
„So zlomenými srdcami oznamujeme, že Glen Hansard dnes nadránom zomrel,“ uviedla jeho agentúra na spevákovej oficiálnej internetovej stránke.
Úspešný herec
Hansard sa narodil v apríli 1970 v dublinskej štvrti Ballymun. Hudbe sa venoval od mladosti, začínal ako pouličný muzikant a v roku 1990 založil skupinu The Frames, ktorá sa postupne zaradila medzi najúspešnejšie írske kapely. Ako spevák, gitarista a autor piesní sa výrazne podieľal na jej úspechu.
Medzinárodnú popularitu mu priniesla aj herecká kariéra. Preslávil sa úlohou gitaristu Outspana Fostera v kultovom filme The Commitments režiséra Alana Parkera z roku 1991, ktorý získal štyri ceny BAFTA a nominácie na Oscara i Zlatý glóbus.
Vrcholom jeho filmovej tvorby sa stal romantický film Once z roku 2007 režiséra Johna Carneyho.
Oscar za pieseň
Spolu s českou hudobníčkou Markétou Irglovou za pieseň Falling Slowly získal Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň.
Popri pôsobení v kapele rozvíjal aj úspešnú sólovú kariéru, počas ktorej bol viackrát nominovaný na cenu Grammy.
Írsky premiér Micheál Martin označil Hansarda za „talentovaného hudobníka a herca, ktorý počas dlhých rokov významne prispel ku kultúrnemu životu Írska“.
Zdroj: SITA.sk - Pri nehode na motocykli tragicky zahynul oscarový hudobník a herec Glen Hansard © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: tragické úmrtie
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