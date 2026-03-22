|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Beňadik
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. marca 2026
Kuba sa snaží obnoviť dodávky elektriny po novom výpadku prúdu, krajina čelí vážnym problémom
Kubánske úrady urýchlene pracovali na obnove dodávok elektriny po druhom celonárodnom výpadku za menej ako týždeň, keďže energetická sieť zápasí so zastaranou infraštruktúrou a americkou ropnou ...
Zdieľať
22.3.2026 (SITA.sk) - Kubánske úrady urýchlene pracovali na obnove dodávok elektriny po druhom celonárodnom výpadku za menej ako týždeň, keďže energetická sieť zápasí so zastaranou infraštruktúrou a americkou ropnou blokádou.
Niektoré časti Havany začali opäť dostávať elektrinu, zatiaľ čo iné boli v skorých ranných hodinách stále bez prúdu, deň po tom, čo ministerstvo energetiky oznámilo úplné odpojenie národnej elektrickej siete v krajine s takmer 10 miliónmi obyvateľov.
Plynová elektráreň pri Havane a ďalšia v prímorskom rezorte Varadero opäť vyrábajú elektrinu, rovnako ako vodná elektráreň v centrálnej časti Kuby, uviedol minister energetiky a ťažby Vicente de la O Levy na sociálnej sieti X. Jednotka tepelnej elektrárne bola tiež opäť v prevádzke.
Od roku 2024 došlo k siedmim celonárodným výpadkom elektriny, čo sťažuje život Kubáncom, ktorí sa obávajú, že im v chladničkách skazí jedlo, okrem iných problémov v krajine v ekonomickej kríze. Výpadky sa zintenzívnili po tom, čo hlavný regionálny spojenec a dodávateľ ropy, socialistický líder Venezuely Nicolás Maduro, bol v januári zajatý počas americkej vojenskej operácie.
Americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením ciel na krajiny, ktoré predávajú ropu Kube. Od 9. januára nebola na ostrov dovezená žiadna ropa, čo zasiahlo energetický sektor a prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety na Kubu, čo je tvrdý zásah pre dôležitý turistický sektor.
Výpadky spolu s pravidelnými nedostatkami potravín, liekov a ďalších základných potrieb vyvolávajú frustrácie. Nový výpadok nastal v čase, keď na Kubu začal prichádzať medzinárodný konvoj s naliehavo potrebnými lekárskymi zásobami, potravinami, vodou a solárnymi panelmi.
