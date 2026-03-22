Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
22. marca 2026
Rusko obnovilo štart rakety zo štartovacieho miesta 31 na Bajkonurskom kozmodróme – VIDEO
Rusko po prvý raz od poškodenia pri štarte v novembri minulého roka obnovilo štart rakety zo štartovacieho miesta 31 na Bajkonurskom kozmodróme, ukázalo video zverejnené ruskou vesmírnou agentúrou ...
22.3.2026 (SITA.sk) - Rusko po prvý raz od poškodenia pri štarte v novembri minulého roka obnovilo štart rakety zo štartovacieho miesta 31 na Bajkonurskom kozmodróme, ukázalo video zverejnené ruskou vesmírnou agentúrou Roscosmos.
Štartovacie miesto 31 bolo jediným funkčným štartovacím miestom Ruska pre pilotované misie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Časť štartovacieho miesta sa zrútila počas štartu lode Sojuz MS-28 v novembri minulého roka, čo dočasne znemožnilo Rusku vysielať kozmonautov do vesmíru. Opravy poškodenej časti štartovacieho miesta boli dokončené začiatkom tohto mesiaca, uviedol Roscosmos.
Video z nedele ukázalo štart bezpilotnej nákladnej lode Progress MS-33 na ISS zo štartovacieho miesta 31. Bajkonurský kozmodróm sa nachádza v Kazachstane, no Rusko ho využíva na základe prenájmu platného minimálne do roku 2050. Rusko, kedysi považované za priekopníka vo vesmírnom výskume, čelí od pádu Sovietskeho zväzu mnohým neúspechom, vrátane straty prvého lunárneho pristávacieho modulu za takmer 50 rokov v roku 2023.
Zdroj: SITA.sk - Rusko obnovilo štart rakety zo štartovacieho miesta 31 na Bajkonurskom kozmodróme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
