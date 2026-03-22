 24hod.sk    Z domova

22. marca 2026

Košičania si môžu nechať bezplatne otestovať vodu, MH Teplárenský holding kontroluje dusičnany a dusitany


Spoločnosť MH Teplárenský holding v Košiciach pri príležitosti Svetového dňa vody opäť ponúka už bezplatnú orientačnú ...



pitna voda 676x451 22.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť MH Teplárenský holding v Košiciach pri príležitosti Svetového dňa vody opäť ponúka už bezplatnú orientačnú analýzu pitnej vody, zameranú na obsah dusičnanov a dusitanov.

Ako spoločnosť informovala, obyvatelia, ktorí využívajú vodu z vlastného zdroja alebo studne, si v pondelok 23. marca 2026 môžu v čase od 08:00 do 12:00 nechať otestovať vzorku v skúšobnom laboratóriu na Teplárenskej ulici 3 v Košiciach. O službu je podľa spoločnosti každoročne veľký záujem, bezplatnú orientačnú analýzu si nechajú urobiť približne tri stovky záujemcov.

Od roku 2009 možnosť analýzy využilo vyše 4 100 záujemcov. Dôležitá je najmä pre majiteľov studní, môžu si vďaka nej overiť, či ich voda spĺňa zákonné limity pre pitnú vodu, prípadne či nedošlo ku kontaminácii podzemných vôd, napríklad po záplavách.

„Stačí priniesť približne pol litra vody v sklenenej alebo PET fľaši, pričom vzorka by mala byť odobratá v deň testovania. Každý záujemca dostane poradové číslo, pomocou ktorého si bude môcť overiť výsledok analýzy. Tie zverejníme najneskôr 27. marca 2026 na našej webovej stránke www.mhth.sk v sekcii Naše teplárne/Košice/Dôležité oznamy,“ priblížil manažérka skúšobného laboratória spoločnosti MH Teplárenský holding Aneta Čapová.

Analýza má orientačný charakter


Spoločnosť upozornila, že analýza bude mať orientačný charakter, zameraná bude na stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov. Z výsledku sa záujemcovia dozvedia, či vyhovuje, alebo nevyhovuje, zákonnému limitu pre pitnú vodu.

„Výsledky z minulého roka ukázali, že z celkového počtu analyzovaných vzoriek bol limit do 50 mg/l dodržaný v 75 percentách prípadov, zatiaľ čo 25 percent vzoriek ho prekročilo. Najvyššia nameraná koncentrácia dusičnanov dosiahla 271 mg/l a v dvoch vzorkách sa potvrdila aj prítomnosť dusitanov. Pozitívnou správou je, že vo vzorkách zo záplavových oblastí okolia Košíc – z obcí Čaňa, Gyňov, Zdoba-Byster, Trstené pri Hornáde a Krásna pri Hornáde – klesol podiel nevyhovujúcich výsledkov z 50 percent na 25 percent,” doplnila spoločnosť.


Zdroj: SITA.sk - Košičania si môžu nechať bezplatne otestovať vodu, MH Teplárenský holding kontroluje dusičnany a dusitany © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Kuba sa snaží obnoviť dodávky elektriny po novom výpadku prúdu, krajina čelí vážnym problémom
<< predchádzajúci článok
V Taliansku sa začalo dvojdňové referendum o reforme súdnictva

