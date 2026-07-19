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19. júla 2026
Smer nevylučuje spoluprácu s Republikou. Minister Kaliňák ju označil za prijateľného koaličného partnera
Kaliňák nevylúčil ani diskusiu o rozdelení ministerstiev. Hnutie Republika je pre koaličnú stranu
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19.7.2026 (SITA.sk) - Kaliňák nevylúčil ani diskusiu o rozdelení ministerstiev.
Hnutie Republika je pre koaličnú stranu Smer-SD prijateľný povolebný partner. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 minister obrany a podpredseda strany Robert Kaliňák. Ako doplnil, v základných otázkach majú oba politické subjekty spoločné hodnoty.
„Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť, alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach, a to už je potom otázka diskusie,“ skonštatoval Kaliňák. Na otázku, či by bol Smer ochotný prenechať Republike nejaký zo silových rezortov, minister odpovedal, že to bude legitímna otázka po voľbách. „Z koaličného jednania vyplynie, či je to možná alebo nie,“ doplnil Kaliňák s tým, že všetky veci sú otvorené.
Na margo prípadného opätovného spojenia Smeru so stranou Hlas-SD Kaliňák uviedol, že ide o hypotetickú otázku. „Kedysi Hlas vznikol zo Smeru a môže sa, samozrejme, kedykoľvek prinavrátiť. Ale dnes to nie je ani téma, ani o nej neuvažujeme,“ dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Smer nevylučuje spoluprácu s Republikou. Minister Kaliňák ju označil za prijateľného koaličného partnera © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Republika je pre koaličnú stranu Smer-SD prijateľný povolebný partner. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 minister obrany a podpredseda strany Robert Kaliňák. Ako doplnil, v základných otázkach majú oba politické subjekty spoločné hodnoty.
„Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť, alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach, a to už je potom otázka diskusie,“ skonštatoval Kaliňák. Na otázku, či by bol Smer ochotný prenechať Republike nejaký zo silových rezortov, minister odpovedal, že to bude legitímna otázka po voľbách. „Z koaličného jednania vyplynie, či je to možná alebo nie,“ doplnil Kaliňák s tým, že všetky veci sú otvorené.
Na margo prípadného opätovného spojenia Smeru so stranou Hlas-SD Kaliňák uviedol, že ide o hypotetickú otázku. „Kedysi Hlas vznikol zo Smeru a môže sa, samozrejme, kedykoľvek prinavrátiť. Ale dnes to nie je ani téma, ani o nej neuvažujeme,“ dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Smer nevylučuje spoluprácu s Republikou. Minister Kaliňák ju označil za prijateľného koaličného partnera © SITA Všetky práva vyhradené.
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