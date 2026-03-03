|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
Denník - Správy
03. marca 2026
Kubina zareagoval na zadržanie čurillovcov, akcia Úradu inšpekčnej služby bola nezákonná od prvých sekúnd
Advokát čurillovcov Peter Kubina zareagoval na ich utorkové zadržanie, tvrdí, že akcia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ...
3.3.2026 (SITA.sk) - Advokát čurillovcov Peter Kubina zareagoval na ich utorkové zadržanie, tvrdí, že akcia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) bola nezákonná od prvých sekúnd. Ako napísal v statuse na sociálnej sieti, vyšetrovateľ tímu Veritas a jeho kolegovia sa rozhodli, že budú mariť zadržaným a obvineným klientom (Kubinu) ich právo na obhajobu a slobodnú voľbu obhajcu.
„Keďže so mnou doteraz všetko prehrali, tak sa rozhodli predstierať, že ma chcú vypočuť ako svedka," uviedol advokát. Dodal, že ak by bol svedkom nejakej trestnej činnosti, vie čo má robiť, a danú trestnú činnosť by riadne a sám od seba oznámil.
„V takom prípade by som mal postavenie svedka-oznamovateľa. Príkladom je nedávne trestné oznámenie na svedka, ktorý proti mojim klientom krivo vypovedal a krivo ich obvinil. Keď som bol tohto trestného činu priamym svedkom, podal som v súčinnosti s klientmi trestné oznámenie a dnes je daná osoba obvinená, prebieha jej trestné stíhanie a ja v danej veci vystupujem ako svedok-oznamovateľ. Páni z tímu Veritas tento prípad dôverne poznajú," dodal.
Ako ešte dôležitejšie označil to, že jeho výsluch ako svedka explicitne zakazuje jeden z paragrafov Trestného poriadku. Druhá veta predmetného paragrafu znie: „Obhajca nemôže byť vypočúvaný ako svedok o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone obhajoby.“
„Keďže môj výsluch sa môže týkať iba skutočností, o ktorých som sa mohol dozvedieť pri výkone obhajoby nejakého klienta. Preto pri mne platí zákonný zákaz výsluchu a páni z tímu Veritas to veľmi dobre vedia, resp. vedieť musia. O mojom výsluchu ako svedka teda môžu iba snívať, čo zákon nezakazuje," poznamenal Kubina.
Podotkol, že keď nepriateľ robí chyby, netreba ho pri tom vyrušovať. Jeho klienti sú podľa jeho slov v poriadku a sú vo výborných obhajobných rukách jeho kolegov a kolegýň, ktorí s nimi absolvovali úkony a zabezpečia ochranu ich práv. „Verím, že do ich obhajoby sa budem môcť zapojiť už čoskoro, ak vôbec ešte bude potrebná. Vyhrali sme vždy doteraz a vyhráme znova. Veritas vincit!" uzavrel advokát.
Policajná inšpekcia v utorok potvrdila, že vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas v rámci akcie „Kajúcnik“ obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti. Konkrétne sa obvinenia týkajú vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Okrem obvinených boli podľa Úradu inšpekčnej služby zadržané aj dve podozrivé osoby. V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia podľa medializovaných informácií obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený má byť aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze.
Zdroj: SITA.sk - Kubina zareagoval na zadržanie čurillovcov, akcia Úradu inšpekčnej služby bola nezákonná od prvých sekúnd © SITA Všetky práva vyhradené.
