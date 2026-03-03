|
03. marca 2026
Na Slovensku pristáli prvé dva repatriačné lety z Blízkeho východu, priletelo viac ako sto občanov SR aj traja Česi – VIDEO, FOTO
Na Slovensku pristáli prvé dva repatriačné lety z Blízkeho východu, ktorý je zasiahnutý konfliktom medzi Izraelom a Iránom. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj ...
3.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku pristáli prvé dva repatriačné lety z Blízkeho východu, ktorý je zasiahnutý konfliktom medzi Izraelom a Iránom. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), krátko po pristátí týchto letov.
„Slovenská republika a slovenská vláda sa vždy postarajú o svojich občanov,” deklaroval minister. Dodal, že vždy, keď budú občania vystavení nebezpečenstvu, sú pripravení nasadiť aj vojenskú techniku. Ako prvé podľa slov Šutaja Eštoka pristálo vojenské lietadlo Spartan, za ním lietadlo letky ministerstva vnútra Airbus. Obe prišli z Jordánska, priletelo nimi viac ako sto občanov SR, a spolu s nimi aj traja občania Českej republiky.
Ako minister ďalej uviedol, k dnešnému dňu (3. marec) je už schválených desať repatriačných letov, pričom šesť z nich má na starosti letka rezortu vnútra. O ďalšie štyri sa postará Ministerstvo obrany (MO) SR. Lety budú vykonané do nedele (8. marca). Šutaj Eštok prízvukoval, že sa koordinujú s ministerstvom zahraničných vecí a sú pripravení tento počet letov navýšiť.
„Chcem zdôrazniť, že ten nápor, ktorý je vyvíjaný aj na ministerstvo zahraničných vecí, z hľadiska počtu Slovákov, ktorý sa nachádzajú na tomto ohrozenom území, je veľký,” uviedol minister vnútra, podotkol, že ich kapacity nestačia na to, aby dokázali zabezpečiť prevoz každého z nich.
„Chcem garantovať, že urobíme maximum pre to, aby sme čo najväčšiemu počtu pomohli, do toho času, kým sa uvoľní bezletová zóna, ktorá nad týmto postihnutým územím je, a pre Slovákov bude možné dostať sa na územie SR aj štandardnými komerčnými letmi,” dodal.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyjadril potešenie nad tým, že sa im tieto lety vôbec podarilo vypraviť, v tomto smere spomenul, že sa potýkajú s problémami so získavaním povolení na prelety, v súvislosti s uzatváraním vzdušných priestorov v závislosti od rizika v danom štáte.
„Nielenže sa musíte vsunúť do nejakých možností, ktoré sú na chvíľu otvorené, ale aj pravidelne meniť trasy a prispôsobovať sa aktuálnym ohrozeniam,” uviedol. V súvislosti s občanmi v Spojených arabských emirátoch (SAE) uviedol, že pokiaľ nebude otvorený vzdušný priestor, nie je možné doň vstúpiť. Podotkol, že sú pripravení vykonať všetko, čo môžu, no najkomplikovanejšie je čakanie na všetky povolenia, usilujú sa byť čo najflexibilnejší.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok doplnil, že centrom diania je ich medzinárodné krízové a operačné centrum, ktoré funguje 24 hodín denne. Spresnil, že pripravené sú nielen lety do Jordánska, ale aj do Ománu a prostredníctvom siete zastupiteľských úradov v regióne vedia zabezpečiť aj potrebný konzulárny servis. Z Ománu prioritne privezú rodiny s malými deťmi či osoby so zdravotnými komplikáciami.
Občanom Slovenska v SAE pripomenul, že do Ománu budú potrebovať víza, prostredníctvom zastupiteľských úradov dostanú diplomatické povolenie na prekročenie hraníc medzi týmito krajinami. Prvý let z Ománu je naplánovaný na štvrtok (5. marca).
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku pristáli prvé dva repatriačné lety z Blízkeho východu, priletelo viac ako sto občanov SR aj traja Česi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konflikt Izrael - Irán Minister obrany SR Minister vnútra SR napätie na Blízkom východe repatriačný let štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
