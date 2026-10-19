Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO


Tagy: Cyklistické preteky Eneco Tour slovenská reprezentantka Slovenský reprezentant

Lukáš Kubiš skončil tesne za TOP desiatkou na pretekoch Eneco Tour. Najlepší slovenský cyklista súčasnosti Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa tesne nezmestil do najlepšej desiatky konečného ...



Zdieľať
kubis_casovka 19.10.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš skončil tesne za TOP desiatkou na pretekoch Eneco Tour.


Najlepší slovenský cyklista súčasnosti Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa tesne nezmestil do najlepšej desiatky konečného poradia etapových pretekov Eneco Tour v Holandsku.

Za Belgičanom Steffenom de Schuyteneerom na desiatom mieste zaostal o 15 sekúnd, za víťazným ďalším Belgičanom Victorom Campenaertsom (Visma-Lease a Bike) o 1:37 min.

Kubiš finišoval v záverečnej piatej etape na okruhoch okolo mesta Arnhem (149 km) na 6. priečke, takže nebol ďaleko od pódiového miesta.

Šprintérskym lídrom tímu Unibet v poslednej etape bol Holanďan Dylan Groenewegen, ktorý len tesne prehral špurt s víťazným Belgičanom Timom Merlierom (Soudal Quick-Step).

Mouris druhý


V celkovom poradí Kubiš za 12. miesto získal 10 bodov do rebríčka UCI, ale ešte úspešnejší boli až traja jeho tímoví kolegovia. Holanďan Wessel Mouris skončil druhý, keď za víťazným Campenaertsom zaostal iba o 15 sekúnd. Čech Tomáš Kopecký bol celkovo štvrtý a Holanďan Hartthijs de Vries jedenásty.


Chladoňová nedokončila


V ženskej verzii pretekov Eneco Tour sa predstavila aj najlepšia Slovenka Viktória Chladoňová. Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v pretekoch žien s hromadným štartom do 23 rokov však nedokončila predposlednú etapu a z podujatia predčasne odstúpila.

Desiata v časovke


Dôvodom bol zrejme pád z predchádzajúcej etapy, po ktorom bola 19-ročná rodáčka zo Soblahova doudieraná. V úvodných štyroch etapách v Holandsku si Chladoňová pripísala jedno desiate miesto v individuálnej časovke a jednu 21. priečku v 3. etape. Boli to jej posledné súťažné kilometre v tomto kalendárnom roku.


Zdroj: SITA.sk - Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistické preteky Eneco Tour slovenská reprezentantka Slovenský reprezentant
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najdivnejší dôvod na rozvod? Fanúšikovia skritizovali Svitolinovú za jej rozhodnutie odísť od Monfilsa
<< predchádzajúci článok
Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 