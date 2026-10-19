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19. októbra 2026
Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO
Lukáš Kubiš skončil tesne za TOP desiatkou na pretekoch Eneco Tour. Najlepší slovenský cyklista súčasnosti Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa tesne nezmestil do najlepšej desiatky konečného ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš skončil tesne za TOP desiatkou na pretekoch Eneco Tour.
Najlepší slovenský cyklista súčasnosti Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa tesne nezmestil do najlepšej desiatky konečného poradia etapových pretekov Eneco Tour v Holandsku.
Za Belgičanom Steffenom de Schuyteneerom na desiatom mieste zaostal o 15 sekúnd, za víťazným ďalším Belgičanom Victorom Campenaertsom (Visma-Lease a Bike) o 1:37 min.
Kubiš finišoval v záverečnej piatej etape na okruhoch okolo mesta Arnhem (149 km) na 6. priečke, takže nebol ďaleko od pódiového miesta.
Šprintérskym lídrom tímu Unibet v poslednej etape bol Holanďan Dylan Groenewegen, ktorý len tesne prehral špurt s víťazným Belgičanom Timom Merlierom (Soudal Quick-Step).
V celkovom poradí Kubiš za 12. miesto získal 10 bodov do rebríčka UCI, ale ešte úspešnejší boli až traja jeho tímoví kolegovia. Holanďan Wessel Mouris skončil druhý, keď za víťazným Campenaertsom zaostal iba o 15 sekúnd. Čech Tomáš Kopecký bol celkovo štvrtý a Holanďan Hartthijs de Vries jedenásty.
V ženskej verzii pretekov Eneco Tour sa predstavila aj najlepšia Slovenka Viktória Chladoňová. Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v pretekoch žien s hromadným štartom do 23 rokov však nedokončila predposlednú etapu a z podujatia predčasne odstúpila.
Dôvodom bol zrejme pád z predchádzajúcej etapy, po ktorom bola 19-ročná rodáčka zo Soblahova doudieraná. V úvodných štyroch etapách v Holandsku si Chladoňová pripísala jedno desiate miesto v individuálnej časovke a jednu 21. priečku v 3. etape. Boli to jej posledné súťažné kilometre v tomto kalendárnom roku.
Zdroj: SITA.sk - Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší slovenský cyklista súčasnosti Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa tesne nezmestil do najlepšej desiatky konečného poradia etapových pretekov Eneco Tour v Holandsku.
Za Belgičanom Steffenom de Schuyteneerom na desiatom mieste zaostal o 15 sekúnd, za víťazným ďalším Belgičanom Victorom Campenaertsom (Visma-Lease a Bike) o 1:37 min.
Kubiš finišoval v záverečnej piatej etape na okruhoch okolo mesta Arnhem (149 km) na 6. priečke, takže nebol ďaleko od pódiového miesta.
Šprintérskym lídrom tímu Unibet v poslednej etape bol Holanďan Dylan Groenewegen, ktorý len tesne prehral špurt s víťazným Belgičanom Timom Merlierom (Soudal Quick-Step).
Mouris druhý
V celkovom poradí Kubiš za 12. miesto získal 10 bodov do rebríčka UCI, ale ešte úspešnejší boli až traja jeho tímoví kolegovia. Holanďan Wessel Mouris skončil druhý, keď za víťazným Campenaertsom zaostal iba o 15 sekúnd. Čech Tomáš Kopecký bol celkovo štvrtý a Holanďan Hartthijs de Vries jedenásty.
Chladoňová nedokončila
V ženskej verzii pretekov Eneco Tour sa predstavila aj najlepšia Slovenka Viktória Chladoňová. Čerstvá majsterka sveta z Montrealu v pretekoch žien s hromadným štartom do 23 rokov však nedokončila predposlednú etapu a z podujatia predčasne odstúpila.
Desiata v časovke
Dôvodom bol zrejme pád z predchádzajúcej etapy, po ktorom bola 19-ročná rodáčka zo Soblahova doudieraná. V úvodných štyroch etapách v Holandsku si Chladoňová pripísala jedno desiate miesto v individuálnej časovke a jednu 21. priečku v 3. etape. Boli to jej posledné súťažné kilometre v tomto kalendárnom roku.
Zdroj: SITA.sk - Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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