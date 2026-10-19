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 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Najdivnejší dôvod na rozvod? Fanúšikovia skritizovali Svitolinovú za jej rozhodnutie odísť od Monfilsa


Tagy: Rozvod Vojna na Ukrajine

Ide pre ňu o najbolestivejšiu pravdu, akej kedy musela čeliť, a najťažšiu vec, akú kedy musela povedať človeku, ktorého miluje. Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová na sociálnej sieti nepríjemne ...



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indian_wells_tennis_03237 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Ide pre ňu o najbolestivejšiu pravdu, akej kedy musela čeliť, a najťažšiu vec, akú kedy musela povedať človeku, ktorého miluje.


Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová na sociálnej sieti nepríjemne šokovala svojich fanúšikov o plánovanom rozvode s už bývalým hráčom "bieleho športu" Gaelom Monfilsom.

Ľudia skritizovali dôvod, pre ktorých sa ich vzťah končí. Spoločne majú dcérku Skai, do manželstva vstúpili v júli 2021.

"Toto je tá najťažšia vec, o akú som sa kedy musela podeliť. Všetci vedia, čo pre mňa Ukrajina znamená. No len zriedka som hovorila o tom, čo vo mne táto vojna zanechala. Minulý rok som vám povedala, že musím na čas opustiť tenisové kurty, pretože som na tom nebola dobre po emocionálnej stránke," začala 32-ročná rodáčka z Odesy.

Vypočul ju


"To, čo ste nevideli, boli bezsenné noci, pochybnosti a pocit, že sa pomaly strácam sama sebe. Gael to všetko videl. Nikdy nepustil moju ruku. Dlho sme tým prechádzali spoločne a bojovali zo všetkých síl. Niektoré bitky sa však odohrávajú hlboko vo vašom vnútri – a tie za vás nedokáže vyhrať nikto iný, nech vás akokoľvek miluje," pokračovala Svitolinová.

Časom pochopila, že musí nájsť cestu späť k sebe samej, a že v rámci manželstva to už ďalej nejde. Ide pre ňu o najbolestivejšiu pravdu, akej kedy musela čeliť, a najťažšiu vec, akú kedy musela povedať človeku, ktorého miluje.

Prezradila, že ju Monfils vypočul a s porozumením prijal to, čo potrebuje – so silou a noblesou, na ktoré nikdy nezabudne.

https://www.instagram.com/p/DeqrtkhtpwU

Nikto nenesie vinu


"Stál pri mne v časoch najväčšej radosti aj v tých najtemnejších chvíľach a ja som ho milovala celým svojím srdcom. Spoločne sme si vybudovali krásny život a dostali sme ten najvzácnejší dar – našu dcéru Skai, ktorá vždy bude na prvom mieste. Naše manželstvo sa končí, ale naša rodina nie. Navždy zostaneme jej rodičmi a budeme stáť pri nej bok po boku na každom kroku jej života," opisovala ďalej Ukrajinka.

"Prosím, vedzte, že v tom nikto nenesie vinu. Sú tu len dvaja ľudia, ktorí sa hlboko milovali, a príbeh, ktorý teraz mení svoju podobu. Prosíme vás o láskavosť a o priestor, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa mohli uzdraviť," dodala Svitolinová na sociálnej sieti.


Zdroj: SITA.sk - Najdivnejší dôvod na rozvod? Fanúšikovia skritizovali Svitolinovú za jej rozhodnutie odísť od Monfilsa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozvod Vojna na Ukrajine
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