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19. októbra 2026
Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu
Jakub Kolenič, Oliver Turan a klub Vlci Žilina pykali za previnenia voči disciplinárnemu poriadku. V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži pribudol ďalší trest za simulovanie, resp. predstieranie ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Jakub Kolenič, Oliver Turan a klub Vlci Žilina pykali za previnenia voči disciplinárnemu poriadku.
V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži pribudol ďalší trest za simulovanie, resp. predstieranie pádu za účelom potrestania súperovho hráča.
Sankcionovaný je útočník HKM Zvolen Jakub Kolenič v zápase proti Žiline
"V čase 47:16 min predstieral pád s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po minimálnom kontaktnom zachytení rukou zo strany súpera dobrovoľne a teatrálne padol na ľadovú plochu. V zmysle súčasnej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 percent mesačnej mzdy," informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) udelil počas víkendu v hokejovej extralige až tri tresty. Za previnenia v piatkovom 11. kole najvyššej súťaže okrem Koleniča boli potrestaní obranca HC Slovan Bratislava Oliver Turan a tiež športová organizácia Vlci Žilina.
Turan sa dopustil nedovoleného zákroku v súboji na ľade Liptovského Mikuláša. V čase zápasu 55:26 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča zákrokom zozadu, pri ktorom ho úmyselne podkopol, v dôsledku čoho došlo k pádu súpera na ľadovú plochu.
Na základe toho mu rozhodcovia udelili trest do konca stretnutia a Senát profesionálneho hokeja mu zastavil výkon športovej činnosti na jeden zápas s účinnosťou od 19. 10. 2026.
Športová organizácia Vlci Žilina dostala pokutu 500 eur za nešportové správanie divákov v súboji so Zvolenom.
"Zatiaľ čo prvá sankcia pre Žilinčanov v aktuálnej sezóne bola udelená za vulgarizmy fanúšikov, tentoraz došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku v čase 07:03 min tým, že po góle domáceho tímu bol hodený balík detských plienok na ľadovú plochu," doplnil web HockeySlovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu © SITA Všetky práva vyhradené.
V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži pribudol ďalší trest za simulovanie, resp. predstieranie pádu za účelom potrestania súperovho hráča.
Sankcionovaný je útočník HKM Zvolen Jakub Kolenič v zápase proti Žiline
Teatrálny pád
"V čase 47:16 min predstieral pád s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po minimálnom kontaktnom zachytení rukou zo strany súpera dobrovoľne a teatrálne padol na ľadovú plochu. V zmysle súčasnej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 percent mesačnej mzdy," informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) udelil počas víkendu v hokejovej extralige až tri tresty. Za previnenia v piatkovom 11. kole najvyššej súťaže okrem Koleniča boli potrestaní obranca HC Slovan Bratislava Oliver Turan a tiež športová organizácia Vlci Žilina.
Turan na jeden zápas
Turan sa dopustil nedovoleného zákroku v súboji na ľade Liptovského Mikuláša. V čase zápasu 55:26 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča zákrokom zozadu, pri ktorom ho úmyselne podkopol, v dôsledku čoho došlo k pádu súpera na ľadovú plochu.
Na základe toho mu rozhodcovia udelili trest do konca stretnutia a Senát profesionálneho hokeja mu zastavil výkon športovej činnosti na jeden zápas s účinnosťou od 19. 10. 2026.
Nešportoví fanúšikovia
Športová organizácia Vlci Žilina dostala pokutu 500 eur za nešportové správanie divákov v súboji so Zvolenom.
"Zatiaľ čo prvá sankcia pre Žilinčanov v aktuálnej sezóne bola udelená za vulgarizmy fanúšikov, tentoraz došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku v čase 07:03 min tým, že po góle domáceho tímu bol hodený balík detských plienok na ľadovú plochu," doplnil web HockeySlovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu © SITA Všetky práva vyhradené.
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