Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu


Tagy: Pád Simulovanie Tipsport liga 2026/2027 Tresty

Jakub Kolenič, Oliver Turan a klub Vlci Žilina pykali za previnenia voči disciplinárnemu poriadku. V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži pribudol ďalší trest za simulovanie, resp. predstieranie ...



Zdieľať
slovensky_hokej 1 2 2 676x380 19.10.2026 (SITA.sk) - Jakub Kolenič, Oliver Turan a klub Vlci Žilina pykali za previnenia voči disciplinárnemu poriadku.


V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži pribudol ďalší trest za simulovanie, resp. predstieranie pádu za účelom potrestania súperovho hráča.

Sankcionovaný je útočník HKM Zvolen Jakub Kolenič v zápase proti Žiline

Teatrálny pád


"V čase 47:16 min predstieral pád s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po minimálnom kontaktnom zachytení rukou zo strany súpera dobrovoľne a teatrálne padol na ľadovú plochu. V zmysle súčasnej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 percent mesačnej mzdy," informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) udelil počas víkendu v hokejovej extralige až tri tresty. Za previnenia v piatkovom 11. kole najvyššej súťaže okrem Koleniča boli potrestaní obranca HC Slovan Bratislava Oliver Turan a tiež športová organizácia Vlci Žilina.

Turan na jeden zápas


Turan sa dopustil nedovoleného zákroku v súboji na ľade Liptovského Mikuláša. V čase zápasu 55:26 min podľa SPH DK SZĽH bezohľadne ohrozil protihráča zákrokom zozadu, pri ktorom ho úmyselne podkopol, v dôsledku čoho došlo k pádu súpera na ľadovú plochu.

Na základe toho mu rozhodcovia udelili trest do konca stretnutia a Senát profesionálneho hokeja mu zastavil výkon športovej činnosti na jeden zápas s účinnosťou od 19. 10. 2026.

Nešportoví fanúšikovia


Športová organizácia Vlci Žilina dostala pokutu 500 eur za nešportové správanie divákov v súboji so Zvolenom.

"Zatiaľ čo prvá sankcia pre Žilinčanov v aktuálnej sezóne bola udelená za vulgarizmy fanúšikov, tentoraz došlo k porušeniu disciplinárneho poriadku v čase 07:03 min tým, že po góle domáceho tímu bol hodený balík detských plienok na ľadovú plochu," doplnil web HockeySlovakia.sk.


Zdroj: SITA.sk - Turan dostal stopku na jeden zápas, Koleničovi vezmú časť platu za predstieranie faulu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pád Simulovanie Tipsport liga 2026/2027 Tresty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kubiš bol šiesty v poslednej etape v Holandsku a celkovo skončil dvanásty – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Veľký návrat po 17 mesiacoch. Do zostavy Tottenhamu sa vracia Kulusevski

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 